Elenco principal de Harry Potter se reúne em primeira foto de especial na HBO Max

A HBO Max finalmente divulgou a primeira foto oficial do especial Harry Potter: Return to Hogwarts, evento comemorativo aos 20 anos de lançamento do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. Marcado para 1 de janeiro de 2022, o especial trará os protagonistas se reunindo com o diretor Chris Columbus e outros membros do elenco, enquanto viajam de volta para Hogwarts pela primeira vez desde Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2.

A foto em questão reúne o trio protagonista da adorada saga fantástica: Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson. Nesta primeira imagem, eles são vistos conversando na sala comunal da Grifinória. Watson senta-se entre Grint e Radcliffe, enquanto o trio compartilha risos, provavelmente relembrando anos de histórias dentro desse universo mágico.

Veja o trailer de Harry Potter: Return to Hogwarts:





Além de Rupert Grint, Emma Watson e Daniel Radcliffe estão voltando para Hogwarts Gary Oldman (Sirius Black), Robbie Coltrane (Hagrid), Matthew Lewis (Neville Longbottom), Evanna Lynch (Luna Lovegood), Alfred Enoch (Dino Thomas), James Phelps e Oliver Phelps (Fred e George Weasley), Mark Williams (Sr. Weasley), Bonnie Wright (Gina Weasley), Helena Bonham Carter (Bellatrix), Tom Felton (Draco Malfoy), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Imelda Staunton (Dolores Umbridge), Ian Hart (Professor Quirrell) e, claro, o temido Ralph Fiennes (Lorde Voldemort).

J.K. Rowling, autora dos livros de Harry Potter que inspiraram os filmes, só vai aparecer em imagens de arquivo. Ela não teria sido convidada para participar por causa das várias falas de transfobia que compartilhou em suas redes sociais. De acordo com as primeiras informações, o especial de 20 anos da série de filmes vai mostrar o elenco fazendo um retrospecto da franquia e levando novamente os fãs a uma viagem mágica. Portanto, ele deve seguir o mesmo modelo da reunião de Friends e Um Maluco no Pedaço, que acompanhamos recentemente na HBO Max.