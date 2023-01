Elenco sub-20 do Bahia viaja para São Paulo para disputar Copinha

O elenco sub-20 do Bahia está na reta final de preparação para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece no mês de janeiro. O tricolor viaja para São Paulo nesta segunda-feira (2) e no mesmo dia já segue para São Bernardo, cidade onde disputará a primeira fase da competição.

O técnico Diogo Siston fará na terça-feira o último treino com bola antes da estreia diante do Operário, que acontece no dia 4, às 13h. A segunda rodada será contra o CSA no dia 7, às 15h15. A primeira fase termina com o duelo diante dos donos da casa, o São Bernardo, no dia 10, às 15h15.

Todos os jogos acontecem no Estádio Baetão, que tem gramado artificial. Os jogos serão transmitidos no canal de YouTube da Copa São Paulo.

Siston convocou 23 atletas para disputar a competição. Veja os nomes que vão para São Paulo:

Goleiros

Brenno e Tiago

Laterais

Daniel, Rafael Hygor e Alex

Zagueiros

Nathan, Luis Rodngo. Herbert e Marcello

Meio-campistas

Abraão, Cuadrado, Guilherme, Victor Lustosa, Vitor Muller, Vitinho, Hiago e Roger

Atacantes

Kauan, Lawan, Petterson, Léo Guerra e Gabriel Matos