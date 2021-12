Eles assinam embaixo: Lista de alguns médicos que prescrevem cannabis

Sem uma rede oficial que auxilia pacientes que optam por um tratamento com cannabis medicinal, diversas associações pelo país ajudam como podem, inclusive disponibilizando listas de médicos que costumam prescrever canabidiol aos seus pacientes. A Anvisa não define a especialização do médico que pode prescrever, então é possível ver diversas áreas da medicina. Fizemos uma pesquisa nesses sites, principalmente a Associação de Apoio à Pesquisa e à Pacientes de Cannabis Medicinal (Apepi), umas das principais instituições, localizada no Rio de Janeiro, e a primeira a conseguir na justiça a permissão para plantio medicinal da maconha. Não inserimos a relação da AMA+ME – Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, pois a consulta é feita no próprio site (https://amame.org.br). A Cannab, que fica em Salvador, tem médicos voluntários. Vale lembrar que se trata de uma lista apenas informativa. O CORREIO não se responsabiliza pela qualidade do atendimento ou desempenho de nenhum dos profissionais.

Confira lista

Cannab - Associação para Pesquisa e Desenvolvimento da Cannabis Medicinal no Brasil

Médicos voluntários: Julia Cordeiro Braga

(34999-BA), Mariane Greice Pereira Ventura (35346-BA), Nicole Almeida (34799-BA), Gabriel Rocha Oliveira (35050-BA) e Cindi D.O. de Mello (11375-MT)

Contato: (71) 2132-1152

Thiago de Faria Junqueira - Salvador

Neurologia

CRM: 122334-SP

Contato: (71) 3052-0505

Carolina de Carvalho Dantas - Salvador

Saúde da Família

CRM: 23322-BA

Contato: (71) 9996-01497

Antônio C. de Oliveira Bezerra - Salvador

Hebiatra

CRM: 9788-BA

Contato: (71) 98295-3113

Fernanda Amália R. de Carvalho - Salvador

Pediatria

CRM: 28.643-BA

Contato: (71) 99723-3535

Honassys Rodrigues Rocha Silva - Salvador

Oftalmologia

CRM: 13076-BA

Contato: (71) 99947-3939

Priscila Vieira Rosa - Salvador

Neurologia

CRM: 817058-RJ

Contato: (71) 98705-4319

Geovane Porto Massa Viana - Salvador

Neurologia

CRM: 975737-RJ

Contato: (71) 99695-6256

Erico da Silva Carvalho - Salvador

Neurologia

CRM: 14066-BA

Contato: (71) 99726-4777

Thiago Fraga Habib - salvador

Especialidade não informada

CRM: 30169-BA

Contato: (73) 99111-9643

Nathalia Figueiredo - Salvador

Medicina esportiva

CRM: 148662-SP

Contato: (71) 99136-9897

Rafael Nunes Brito - Salvador

Psiquiatria

CRM: 15174-BA

Contato: (71) 98709-6660

Rodrigo Antonio Vieira Guedes - Salvador

Oncologia

CRM: 118937-SP

Contato: (71) 98101-9522

Antonio Carlos Silva Santos Junior - Salvador

Geriatria

CRM: 9546-BA

Contato: (71) 3355-1059

Renata Maria Episcopo - Salvador

Neuropediatria

CRM: 9002-PA

Contato: (71) 3497-1606

Carla Jamile Jabar Menezes

Neurologia

CRM: 17955-BA

Contato: (71) 99723-0945

Emmanuelle Souza Vasconcelos - Salvador

Neuropediatra

CRM: 23756-BA

Contato: (71) 99204-1181

Paloma Rodrigues Teixeira - Salvador

Psiquiatria

CRM: 166312-SP

Contato: Não informado

Viviane Guimaraes de A. Garrido - Salvador

Neurologia

CRM: 19574-BA

Contato: (71) 3340-5300

Rita de Cássia Saldanha de Lucena - Salvador

Neuropediatria

CRM: 9568-BA

Contato: (71) 99711-0110

Iara Gomes Bittencourt - Salvador

Neuropediatria

CRM: 18453-BA

Contato: (71) 99615-0823

Elaine Patrícia R. Sarno - Salvador

Psiquiatria

CRM: 176196-SP

Contato: (71) 99685-4717

Lucimar Paraguassu Borges Ferro - Salvador

Anestesiologia / clínica da dor

CRM: 8613-BA

Contato: (71) 99971-8613

Beatriz Artioli Sampaio - Salvador

Nutrologia / Médica da Família

CRM: 33611-BA

Contato: (71) 98314-8012

Ursula Martins Catarino - Salvador

Medicina Integrativa

CRM: 22367-BA

Contato: (71) 99179-4181

Italo Antônio de Jesus A. Júnior - Salvador

Neurologia

CRM: 7837-BA

Contato: (71) 3353-3333

Liz Leite - Salvador

Acupuntura e Clínica da Dor

CRM: 24792-BA

Contato: (71) 98880-0987

Ana Paola Robatto Nunes - Salvador

Psiquiatria da Infância

CRM: 21279-RS

Contato: (71) 2109-2611

William de Oliveira Cerqueira - Salvador

Especialidade não informada

CRM: 33389-BA

Contato: (75) 99230-9678

Tárcio Silva Borborema - Salvador

Anestesiologia / Clínico da Dor

CRM: 35271-MG

Contato: (31) 99344-1044

Pedro Julião Zallio Coelho - Salvador

Medicina Integrativa

CRM: 9870-PA

Contato: (71) 4101-3388

Albino Paim Brandão - Feira de Santana

Neurologia

CRM: 19123-BA

Contato: (75) 99969-5043

Carlos Fagundes Silva Santos - Ilhéus

Ortopedia

CRM: 21954-BA

Contato: (73) 99156-7709

Sabrina Calmon de Oliveira - Itabuna

Neuropediatria

CRM: 18302-BA

Contato: (71) 99915-1737

Erick Antonio Rodrigues - Itamarajú

Medicina natural

CRM: 178974-SP

Contato: (73) 99180-8303

Hugo Luz - Ituaçu

Especialidade não informada

CRM: 25335-BA

Contato: (77) 99807-6176

Tarcísio Freitas Santana Moreira - Jequié

Atenção Básica em Saúde

CRM: 30752-BA

Contato: (73) 99869-4641

Alessandra Calaça Leite - Maraú

Saúde da Família

CRM: 16924-BA

Contato: (73) 99944-9997

Julia Cordeiro Braga - Lençóis

Especialidade não informada

CRM: 34999-BA

Contato: (71) 99204-0413

Cecília Nizarala Martínez - Palmeiras

Medicina da família

CRM: 19901-BA

Contato: (75) 99156-0462

Brian N. Goreglad - Porto Seguro

Medicina do esporte

CRM: 29842-BA

Contato: (73) 99957-0507

Marina Bernardes - Serra Grande

Psiquiatria

CRM: 122408-SP

Contato: (73) 99972-5762

Thayane Guimarães - Vitória da Conquista

Cirurgia Geral

CRM: 89356-MG

Contato: (77) 99988-0628

Davi Tanajura Costa - Vitória da Conquista

Neurologia

CRM: 17238-BA

Contato: (77) 98864-5377

Péricles Norberto - Vitória da Conquista

Homeopatia

CRM: 8291-BA

Contato: (77) 98814-5753

Manoel dos Reis Neto - Porto Seguro

Especialidade não informada

CRM: 36064-MG

Contato: (73) 99996-4234