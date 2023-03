Elevador despenca com 11 pessoas em Maceió

Um elevador despencou após tentar subir com 11 pessoas dentro do equipamento. O caso aconteceu em um prédio em Mangabeiras, em Maceió, na tarde deste domingo (19).

Segundo o g1, a capacidade máxima é de até 8 pessoas, mas as pessoas não respeitaram a norma. Com a queda, três pessoas ficaram feridas, porém, sem gravidade.

As 11 pessoas entraram no 10° andar e, quando o elevador chegou no térreo, caiu até o subsolo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e duas viaturas, além de seis militares, estiveram no local para socorrer as pessoas.