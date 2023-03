Elevador despenca em hotel na Praia do Forte

Um elevador que funcionava no Hotel Via dos Corais, na Praia do Forte, município de Mata de São João, despencou enquanto quatro passageiros estavam dentro, dois adultos e duas crianças. Não há informações sobre a altura que o ascensor estava quando caiu.

As quatro pessoas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e Samu, de acordo com a Prefeitura do município. Eles estão em estado de observação no Hospital Geral de Camaçari.

Não há mais informações sobre o estado de saúde das vítimas. O Hotel foi procurado, mas não deu um retorno até a publicação da matéria.