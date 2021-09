Elevador do Taboão é reativado após mais de 60 anos em Salvador

A Prefeitura de Salvador entregou nesta quinta-feira (30) um dos equipamentos públicos históricos da capital, após mais de 60 anos fechado: o Elevador do Taboão. Responsável por fazer a ligação entre o Pelourinho e o Comércio, passou por obras de revitalização promovidas pela Prefeitura e, agora, se junta a outras opções de transporte disponíveis a soteropolitanos e turistas que se deslocam entre as cidades Baixa e Alta, como o Elevador Lacerda, planos inclinados Liberdade/Calçada, Gonçalves e Pilar.

Modernizado, equipamento ganhou áreas com mesa e sanitários (foto: Bruno Concha/Secom)

Na cerimônia de inauguração, o prefeito de Salvador, Bruno Reis destacou a transformação do Centro Histórico atualmente, com a realização de mais de 40 iniciativas. Dentre elas a recuperação do Elevador do Taboão, que já estava em ruínas.



“Tivemos a coragem de assumir esse projeto e tirar essa obra do papel. Foi necessário adequar o projeto para um maquinário próprio, mas preservamos o elevador, a história está aí preservada. E hoje nós estamos inaugurando um equipamento climatizado, panorâmico, que vai ligar as cidades Baixa à Alta e que vai ajudar a estimular a economia nessa região. É um sonho antigo dos comerciantes e mais um meio de locomoção para a população, além de mais um ponto de visitação para os turistas que vêm à nossa cidade”, afirmou.



A cerimônia contou com as bênçãos do padre Renato Minho, da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar. A intervenção contou com investimento de R$5,4 milhões, com recursos próprios. A expectativa da prefeitura é que, com a reativação, o ascensor se torne novo cartão postal da cidade, contribuindo não apenas para a mobilidade dos pedestres como, também, para impulsionar o turismo e economia local.



Além do prefeito, a vice, Ana Paula Matos, a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, Tânia Scofield; o secretário de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller; o titular da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos de Souza; e o superintendente do Iphan, Bruno Tavares, entre outras autoridades estiveram presentes.

Prefeito Bruno Reis destacou série de iniciativas da Prefeitura no Centro Histórico (foto: Bruno Concha/Secom)

O projeto de recuperação do Elevador do Taboão foi cedido para a Prefeitura pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na Bahia (Iphan-BA). Recentemente, o Executivo municipal concluiu outros dois projetos cedidos pela entidade federal, com recursos próprios: as obras de requalificação dos Arcos da Ladeira da Conceição e da Muralha do Frontispício de Salvador.



Repaginado



A intervenção contemplou a restauração integral da estrutura e das duas estações de acesso nos níveis inferior e superior, além da modernização das instalações, se adequando às normas técnicas vigentes, inclusive de acessibilidade universal. O local ainda ganhou áreas com mesas e sanitários. Já as duas cabines, com capacidade para 13 pessoas cada, foram climatizadas e tiveram aspecto completamente moderno com materiais e coloração que não desvirtuam da estética da estrutura original, integrando-se perfeitamente ao resgate do uso original do equipamento.



Funcionamento



O equipamento já começa a operar nesta sexta (1º). A operação será de segunda a sexta-feira e terá o funcionamento gratuito por período indeterminado. A capacidade do elevador é de até 13 pessoas por viagem, mas devido à pandemia, serão transportadas, no máximo, oito pessoas por viagem.



Inaugurado em 19 de janeiro de 1896 pela companhia Linha Circular de Carris da Bahia, o Elevador do Taboão, assim como o Lacerda, foi símbolo da modernização e marco da arquitetura em ferro na Bahia no final do século XIX. O equipamento foi inserido em um projeto de melhorias urbanas em Salvador durante o segundo mandato de Antônio Gonçalves Martins (entre 1868 a 1871), o Barão de São Lourenço.De acordo com registros divulgados pelo Iphan, os dois ascensores não significaram apenas uma simples importação tecnológica – o maquinário foi construído na Inglaterra, na oficina de W.G. Armstrong de New Castle, a mesma que forneceu para o Elevador Lacerda -, mas uma adaptação de concepções de transportes verticais prediais europeus às condições geográficas baianas, assim como uma inovação no modelo urbano encravado na rocha.