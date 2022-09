Quem circula por Salvador é Eliana Michaelichen. Nesta terça-feira (20), a apresentadora gravou entrevista com o cantor Tierry, em plena Baía de Todos os Santos, a bordo de uma lancha, uma alusão à música Cabeça Branca, sucesso do artista baiano.



Hospedada no Fera Palace Hotel, no Centro Histórico da capital baiana, Eliana foi vista em mesa animada, na noite desta segunda-feira (19), no Restaurante Carvão, no Jardim Apipema, ao lado de amigos como o influenciador Victor Igoh.