Eliane Trindade destaca importância do empreendedorismo social

A importância do empreendedorismo social durante a pandemia foi destacada nesta segunda (29) pela jornalista baiana Eliane Trindade, convidada de Joca Guanes no Segundou, no Instagram do CORREIO: "São organizações, lideranças, gente que está tentando resolver os graves problemas sociais da gente. Ano passado, com a pandemia, a gente viu o quanto é importante o trabalho desses empreendedores. Então, foi importante para a credibilidade das ONGs, porque o governo de hoje não valoriza o trabalho dessas ONGs, mas na pandemia elas se mostraram tão valorosos, chegando e resolvendo onde o Estado nem sempre chegou. A gente teria chegado aqui muito pior se não fosse o trabalho desses heróis que tentam resolver nossa desigualdade".

Eliane, que é natural de Jaguaquara, no sudoeste da Bahia, é editora do Prêmio Empreendedor Social e vencedora do prêmio Ayrton Senna de jornalismo, além de colunista do jornal Folha de SP. Ela é autora do livro As Meninas da Esquina, que revela o dia a dia de seis adolescentes que se prostituíam para sobreviver. Eliane é também uma das líderes do movimento global Catalyst 2030, que promove a redução da desigualdade de gênero.

A jornalista comentou a importância do livro para sua carreira e para sua vida pessoal:

"As Meninas da Esquina me fez uma jornalista melhor, mas também me fizeram um ser humano melhor. Tive contato com a realidade tão dura de exploração sexual das crianças e adolescentes e, com esse contato próximo, poderia ter ficado 'brutalizada' e passar a achar aquilo natural, mas não é".

Eliane disse que ainda mantém contato com algumas das garotas, principalmente pelas redes sociais. A jornalista revelou que em breve pretende escrever um segundo livro relacionado a As Meninas da Esquina. "De vez em quando me elas me acham nas redes sociais. Com uma delas, faz tempo que não tenho contato e ela é a mais vulnerável de todas, que ainda vive nas ruas", disse a escritora. Uma das garotas morreu depois de se envolver com o tráfico de drogas.

