Eliane Trindade fala sobre colaboração para transformar, na próxima segunda (29)

Na próxima segunda (29), a jornalista Eliane Trindade será a convidada do #Segundou, com Joca Guanaes, no Instagram do Correio. Eliana é editora do Prêmio Empreendedor Social e vencedora do prêmio Ayrton Senna de jornalismo, além de colunista do jornal Folha de SP.



A jornalista é uma das líderes do movimento global Catalyst 2030, movimento que visa redução da desigualdade de gênero, na educação e em outros campos sociais. Eliane ainda é autora de “As Meninas da Esquina”. No encontro com Joca Guanaes, Eliana vai conversar sobre a “colaboração que transforma o mundo”.



A live, que aconteceria nesta segunda, foi adiada para o dia 29, com Joca Guanaes (@joca.a.guanaes) no Instagram @correio24horas a partir de 19h.