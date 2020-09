Elias é regularizado e pode estrar pelo Bahia contra o Athletico

O técnico Mano Menezes ganhou mais uma opção para montar o time do Bahia que enfrenta o Athletico-PR, neste sábado (26), às 19h, na Arena da Baixada. Novo contratado do Esquadrão, o volante Elias, de 35 anos, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está à disposição do treinador.

Anunciado pelo Bahia nesta quinta-feira (24), Elias estava em São Paulo e foi integrado ao elenco tricolor está em Curitiba, local da partida contra o Athletico-PR. Nesta sexta-feira (25), o volante vai fazer primeiro treino na nova equipe. A atividade vai acontecer na Arena da Baixada.

Elias não atua desde outubro do ano passado, quando defendia o Atlético-MG. Nas últimas três semanas, ele estava treinando com o elenco do Santos. A tendência é a de que o jogador fique como opção no banco.

Para o duelo contra o time paranaense, Mano Menezes vai ter a ainda a opção de usar o meia Eric Ramires. O jogador foi relacionado pela primeira vez desde que voltou de empréstimo ao Basel, da Suíça.

Por outro lado, o treinador precisa resolver um problema na lateral direita. Nino Paraíba, suspenso, e João Pedro, machucado, estão fora do jogo. Douglas Borel e Edson disputam a posição.

O Bahia não vence pelo Brasileirão há oito jogos e é o atual vice-lanterna da Série A.