Eliminação, choro e desespero no BBB 23: confira o que rolou na madrugada

Com a saída de Gabriel, que recebeu 53,30% dos votos no segundo paredão do BBB 23, os ânimos dentro da casa ficaram bastante agitados. O adeus do modelo comoveu Bruna Griphao, Paula - antiga parceira da Casa de Vidro - e outros confinados.

Domitila, que estava na berlinda junto com Gabriel, chorou de felicidade e alívio por ter ficado na casa em seu primeiro paredão. Ela comentou com Key Alves que ficou com medo do que os telespectadores estavam achando dela. "Ai, amiga. O que foi isso? Que loucura! Muita gratidão. Eu estava com tanto medo do Brasil pensar o que a casa pensa", disse.

Após a saída de Gabriel, o pai de Bruna Griphao comentou sobre a situação nas redes sociais. Depois de defender a filha dos abusos psicológicos que a atriz sofreu dentro do reality show com o ex-vidraceiro, Kakau colocou uma frase: "Just a game, go for it! Peace - É só um jogo, vai em frente. Paz".

Já pela madrugada, Key Alves alvoroçou a casa ao comentar que viu o cantor Michael Jackson no espelho do banheiro. Ela ficou com medo e saiu correndo para baixo do edredom, sendo amparada pelos colegas de confinamento. "Estava ouvindo um barulho e fui ali ver [no banheiro]. Quando olhei no espelho era o Michael Jackson. Aí eu saí correndo", comentou.