Eliminação da Alemanha garante hierarquia do Brasil em Copas

A final da Copa do Mundo do Catar ainda está longe de ser disputada, mas uma coisa é certa: o Brasil seguirá isolado no topo da hierarquia de títulos mundiais. A única seleção que poderia igualar os cinco títulos da equipe verde e amarela foi eliminada na primeira fase. Tetracampeã mundial, a Alemanha já não disputa mais a taça que será erguida após a final do dia 18.

A Alemanha até venceu a Costa Rica por 4x2 na última rodada do Grupo E, na quinta-feira (1º), mas a derrota para o Japão, por 2x1, e o empate com a Espanha, em 1x1, resultaram na desclassificação precoce da única seleção que poderia se tornar pentacampeã nesta edição.

Além da Alemanha, só uma outra seleção tem quatro taças de Copa do Mundo, a Itália, que venceu em 1934, 1938, 1982 e 2006. Mas a Azzurra está de espectadora dessa vez, pois sequer se classificou para a disputa no Catar.

Bicampeões, Uruguai, Argentina e França podem comemorar no máximo o tri. Donas de um caneco, Espanha e Inglaterra brigam pelo bi.

Isolado no topo do ranking, o Brasil tem a a chance de abrir ainda mais vantagem perante as outras seleções. Na busca pelo hexa, a Seleção entra em campo nesta sexta-feira (2), às 16h, no estádio Lusail, contra Camarões.

Com a equipe já classificada às oitavas de final, Tite vai poupar os titulares e jogar com uma escalação composta por atletas reservas.

Ranking de títulos da Copa do Mundo:

Brasil - 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

Alemanha - 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)

Itália - 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)

Argentina - 2 títulos (1978 e 1986)

França - 2 títulos (1998 e 2018)

Uruguai - 2 títulos (1930 e 1950)

Espanha -1 título (2010)

Inglaterra - 1 título (1966)