Eliminação de Daiane dos Santos no 'Dança dos Famosos' causa polêmica na web

A 'Dança dos Famosos', exibida na noite deste domingo (11) no Domingão com Huck, na Globo, mostrou a eliminação da ginasta Daiane dos Santos, que perdeu a competição para Carla Diaz e o cantor Belo.

No final das apresentações um empate triplo entre os famosos gerou comoção na plateia, que decidiu os melhores da noite. Daiane, no entanto, não foi bem vista pelos convidados, sendo eliminada após vários domingos de elogios.

Daiane e o professor, Daniel Norton, dançaram ao som de "I Get a Kick Out Of You", interpretada por Lady Gaga. A ex-atleta mostrou desenvoltura, mas não conseguiu cativar a plateia.

Nas redes sociais, muitos internautas ficaram chocados com a eliminação da ginasta, que já foi uma das melhores da competição. "Daiane foi bem melhor que Belo, mas ninguém quer uma mulher preta vencendo", comentou um seguidor. "Que injustiça deixar Carla Diaz e eliminar Daiane", reclamou outro internauta.