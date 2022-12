Eliminada, Espanha teve meta de mil pênaltis treinados pré-Copa

Em 2018, a Espanha de despediu da Copa do Mundo nas oitavas de final, após perder nos pênaltis. O trauma foi tanto que o técnico Luis Enrique traçou uma meta para a edição do Catar, e deu aos jogadores a tarefa de treinar - quase que exaustivamente - as cobranças. Não funcionou. A Fúria mais uma vez foi eliminada nas penalidades, e na mesma etapa.

Se a responsável por despachar a Roja há quatro anos foi a anfitriã Rússia, dessa vez, o carrasco foi Marrocos, nesta terça-feira (6). Todos os espanhóis desperdiçaram suas tentativas. O goleiro Bono defendeu as cobranças de Soler e Busquets, enquanto Sarabia mandou na trave. Os dois últimos, aliás, estavam no Mundial da Rússia, em 2018.

O fantasma da campeã mundial de 2010 se torna ainda pior ao saber que os jogadores tinham a missão de treinar mil pênaltis antes de chegarem ao Catar.

"Há mais de um ano, em muitos CTs, dissemos aos jogadores: 'Vocês têm um dever de casa antes da Copa do Mundo. Vocês têm que bater pelo menos 1.000 pênaltis no seu clube", disse Luis Enrique.

O técnico ainda acrescentou que não se podia treinar as cobranças só quando os jogadores chegam na seleção.

"Eu não acho que seja uma loteria. Se você treina com frequência, a maneira como você bate as penalidades melhora. Obviamente, você não pode treinar a pressão e a tensão, mas você pode lidar com isso. Não depende da sorte, o goleiro é a chave na disputa de pênaltis. Todos os nossos três goleiros são bons nisso. Em nossas sessões (de treino) temos jogadores que cobram pênaltis, é o trabalho de casa que levamos em conta", afirmou.