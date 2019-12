Eliminada, seleção feminina de handebol bate Austrália no Mundial

Eliminada desde a rodada anterior, a seleção brasileira feminina de handebol conseguiu nesta sexta-feira (6) a sua primeira vitória no Mundial, que está sendo disputado no Japão. No encerramento da fase de grupos, o Brasil derrotou com facilidade a Austrália por 31x9, em Yamaga, e confirmou a quinta colocação do Grupo B, com três pontos - um triunfo, um empate (contra a França) e três derrotas (para Alemanha, Coreia do Sul e Dinamarca).



As brasileiras comandadas pelo técnico espanhol Jorge Dueñas disputarão do 17º ao 20º lugares no torneio, na chamada President’s Cup. O primeiro duelo será contra a Eslovênia, quinta colocada do Grupo A, domingo. O Mundial vai até o dia 15.



"O jogo contra a Austrália era difícil mentalmente depois das derrotas nos últimos jogos e precisávamos que a equipe estivesse bem concentrada, bem focada, mesmo sabendo que o potencial da Austrália era mais baixo. Estivemos bem, sobretudo no trabalho defensivo, e conseguimos abrir o placar no primeiro tempo, mesmo com algumas imperfeições no ataque. No segundo tempo a defesa 5-1 nos deu mais possibilidades de interceptar bolas, fazer mais contra-ataques e nos dar segurança", analisou Jorge Dueñas.



A melhor atleta da partida, escolhida pela organização do Mundial, foi a armadora brasileira Jaqueline Anastácio, que fez 4 gols. Pelo Brasil, Ana Paula Rodrigues foi a artilheira com cinco. Os outros gols foram feitos por Isaura Menin, Mariana Costa (4 gols casa); Larissa Araújo (3); Alexandra Nascimento, Tamires Araújo, Samara Vieira, Patrícia Matieli e Ana Claudia Bolzan (2); e Adriana de Castro (1).



No primeiro tempo, a seleção brasileira precisou usar bastante a concentração para entrar em quadra sem chance de classificação à próxima fase e contra um adversário que ainda não tinha vencido nenhuma equipe. Defensivamente o Brasil foi muito bem, usando a maior parte do tempo a marcação 6-0, e levou apenas cinco gols, abrindo 10 de vantagem.



Depois do intervalo, Jorge Dueñas optou por usar mais a marcação 5-1 - que é quando uma atleta fica mais adiantada em relação à linha dos 6 metros - e com isso a seleção conseguiu roubar mais bolas e atrapalhar bastante o ataque australiano. O resultado é que o Brasil levou apenas quatro gols e fechou a partida com o placar de 31x9.