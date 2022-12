Eliminado, Brasil iguala maior jejum de títulos da Copa do Mundo

A eliminação do Brasil na Copa do Mundo está sendo dolorida. Uma das favoritas ao título, a equipe caiu para a Croácia nos pênaltis, nas quartas de final, e viu o sonho do hexa ir por água abaixo. Além de se despedir do Catar, a Seleção ainda igualou um recorde negativo: seu maior jejum sem conquistar o troféu.

Já são cinco edições seguidas que os canarinhos não conseguem vencer o Mundial. O último título veio em 2002, na Copa disputada na Coreia do Sul e Japão, quando veio o pentacampeonato. Desde então, a seca.

A sequência é idêntica ao período que sucedeu a conquista do tricampeonato, em 1970, na edição do México. A Seleção só voltou a ganhar em 1994, nos Estados Unidos.

Além disso, o Brasil volta a cair nas quartas de final pela segunda edição seguida. Pior: desde que levou o penta, a Amarelinha não consegue passar uma equipe europeia nesta mesma fase.

A primeira eliminação veio em 2006, para a França. Mesmo com Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo Fenômeno e Adriano no elenco, o então campeão Brasil não conseguiu superar os Bleus, e viu Thierry Henry marcar aos 12 minutos do segundo tempo e decretar o adeus da Seleção.

Em 2010, na África do Sul, mais um carrasco europeu nas quartas, dessa vez, a Holanda. O Brasil até saiu na frente, com Robinho, mas a Laranja virou, com dois gols de Sneijder. O jogo ainda ficou marcado pela expulsão de Felipe Melo, por pisão em Robben, assim como a falha de Júlio César no gol de empate.

Já em 2018, na Rússia, a Bélgica foi a responsável pela eliminação amarelinha. Fernandinho fez gol contra e De Bruyne ampliou, no primeiro tempo. Renato Augusto ainda marcou na etapa final, mas não foi o suficiente, e a Seleção sofreu o 2x1.

Neste período, a única vez em que o Brasil passou das quartas de final foi em 2014. Mas, naquela edição, o rival não foi europeu, e sim sul-americano: a Colômbia. Thiago Silva e David Luiz marcaram, James Rodríguez descontou, e os canarinhos venceram por 2x1. Mas a queda veio na semi, com o fatídico 7x1 para a Alemanha.