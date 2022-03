Eliminados batem boca em reencontro no BBB22: "pediu camarim separado"

O clima ficou tenso entre os participantes que foram escolhidos pelo público para deixar a casa do Big Brother Brasil 22. De volta ao programa nesta quinta-feira (17), para participar de uma dinâmica especial, os ânimos se alteraram e os brothers e sisters aproveitaram para lavar a roupa suja. O alvo mais atacado foi a cantora Naiara Azevedo, que foi eliminada da dinâmica.

Nos bastidores, os ex-participantes se reencontraram enquanto se preparavam para o programa ao vivo. Jade Picon revelou que Naiara solicitou um camarim exclusivo e não interagiu com os demais.

O objetivo da dinâmica é que o grupo formado por Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon e Vinicius indique um participante ao Paredão.

No estúdio, Tadeu Schmidt pediu que um participante fosse o líder dos eliminados. Rodrigo foi eleito pela maioria. Naiara, no entanto, comentou que não concordava com o brother ser escolhido o Líder, mas que iria respeitar a decisão da maioria. Rodrigo perguntou se a cantora estava brava e ela respondeu: "Não estou não, eu sou assim, foi pouco tempo que a gente conviveu, você não percebeu".

Rodrigo, Naiara Azevedo e Bárbara se desentendem ao vivo (Foto: Globo)

Rodrigo, Brunna Gonçalves e Bárbara votaram em Naiara Azevedo, aumentando a tensão entre o eliminados, após Brunna justificar ter visto um vídeo onde a cantora teria chamado ela de bruxa. Em respostas, Naiara confirma: "Mas foi mesmo (...) Vi Jade e Brunna, na cozinha, caçoando de mim. Assisti muitas coisa", revelou.

Naiara aproveitou para pontuar que Rodrigo falou muito mal dela, o ex-brother quis saber o que foi dito e a cantora comentou: "Nossa senhora, você tem problema de amnésia? Quer que eu passe o contato da minha médica pra você?", disse.

Bárbara também votou em Naiara Azevedo argumentando que ela está com ranço de todos e ainda pontuou: "Quando ela saiu, ela me deu coisa de pamonha, etc... eu levei na brincadeira. Entrei na brincadeira porque eu pensei que era brincadeira." e seguiu falando: "Você pegou um rancor... Não seja hipócrita"

Jade Picon justificou seu voto comentando que Naiara Azevedo teria pedido um camarim só pra ela. "Hoje quando eu cheguei aqui no estúdio eu fui procurar o pessoal, que eu queria ver independente do jogo. Isso é algo que ficou bem resolvido pra mim: a questão de jogo e relação fora da casa. Fui atrás dos outros participantes e não consegui achar a Naiara, porque ela pediu um camarim separada de todos. Isso me surpreendeu", alegou Jade, que dividiu o camarim com Brunna.

Naiara explicou se atrasou para a preparação do programa e que teve que fazer a própria maquiagem, enquanto sua assessora fazia o cabelo dela.

Além disso, Luciano e Larissa também votaram na sertaneja. Naiara, por sua vez, votou em Bárbara. Vinicius votou em Larissa.