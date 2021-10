Eliminatórias: Brasil encara o Chile na Fonte Nova no último jogo em casa

A seleção brasileira vai fazer o último jogo em casa pelas eliminatórias para a Copa do Mundo na Arena Fonte Nova, em Salvador. O jogo contra o Chile será no dia 24 de março. Será a penúltima partida da seleção na competição que garante classificação ao Mundial.

São três partidas no Brasil que ainda restam nas eliminatórias. No dia 11 de novembro, em São Paulo, a seleção enfrenta a Colômbia, na Neo Química Arena. No dia 1º de fevereiro, o jogo será contra o Paraguai, no Mineirão, em Belo Horizonte. E, por fim, a partida em Salvador.

Fora de casa, ainda enfrenta a Argentina, no dia 16 de novembro, o Equador, no dia 27 de janeiro, e a Bolívia em 29 de março.

A seleção está invicta nas eliminatórias, depois de 11 jogos, liderando com 31 pontos. Historicamente, nenhuma seleção ficou fora da Copa do Mundo com essa pontuação, desde que a competição começou a ser disputada por pontos corridos. A expectativa é que o jogo em Salvador já aconteça com a vaga matematicamente garantida para o torneio no Catar.