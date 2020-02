Eliminatórias da Copa de 2022 terão VAR em todos os jogos

A Conmebol anunciou que aprovou a implementação do árbitro de vídeo em todas as partidas classificatórias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, o que não aconteceu nos jogos das eliminatórias para o Mundial da Rússia, em 2018.

A decisão foi tomada pelo conselho da entidade que, em breve comunicado, afirmou que o recurso tecnológico será aplicado para "detectar erros claros e óbvios" em todas as 90 partidas.

A determinação vem após a Conmebol ter pedido à Fifa, órgão responsável pelas Eliminatórias, a aplicação do árbitro de vídeo como garantia de transparência na competição.

A Conmebol detalhou que vai custear as despesas com a tecnologia, enquanto que os custos de passagens, hospedagem e honorários dos árbitros de vídeo para os 90 jogos serão cobertos pela Fifa.

A entidade que rege o futebol da América do Sul afirmou que entrou em contato com as federações dos países-membros para ter a confirmação dos estádios que serão palco dos duelos a fim de saber se serão necessárias adaptações nos locais.

As Eliminatórias Sul-Americanas serão disputadas em 18 rodadas, cada uma com cinco partidas entre as dez seleções participantes. O início está programado para março deste ano, e o término para novembro de 2021.

A seleção brasileira estreia contra a Bolívia, no dia 27 de março, na Arena Pernambuco. Segundo divulgou a CBF, ao longo da competição, o Brasil também jogará no Mané Garrincha (Brasília), Arena Corinthians (São Paulo), Fonte Nova (Salvador), Beira-Rio (Porto Alegre), Maracanã (Rio de Janeiro), Morumbi (São Paulo), Arena da Amazônia (Manaus) e Mineirão (Belo Horizonte).