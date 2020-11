Eliminatórias: Equador massacra Colômbia por 6x1 e se firma no G4

A seleção equatoriana é a surpresa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2022. Com futebol envolvente, velocidade e força nos contragolpes, massacrou a Colômbia, por 6x1, em Quito, chegando à terceira vitória seguida e se consolidando na zona de classificação ao Catar.

São impressionantes 13 gols marcados nas três vitórias consecutivas. Quatro no forte Uruguai e agora mais seis diante da não menos temida Colômbia. Todos atuando em casa. Os outros três foram na altitude da Bolívia, onde não é fácil ganhar. Assim, soma 9 pontos em 4 jogos.

Sem espaço no São Paulo, no qual virou reserva, Arboleda foi um dos destaques ao mostrar que é bastante útil para a seleção equatoriana. O defensor abriu a goleada logo no começo do jogo, ainda participou do quarto gol e marcou o sexto.

O defensor aproveitou uma bola mal afastada que voltou para a área e girou do pé esquerdo para fazer 1x0 em Quito, com somente seis minutos. Não deu nem tempo para os colombianos assimilarem o baque e lá estava Mena comemorando outro gol.

Lançamento longo que o atacante mostrou calma para fazer belo domínio e bater colocado no canto. Com 9 minutos a Colômbia caminhava para a segunda derrota seguida nas Eliminatórias. Depois de levar de 3x0 do Uruguai em casa, na rodada passada, sair perdendo por 2x0 com menos de 10 minutos estava fora dos planos do técnico português Carlos Queiroz.

Sem saída, a Colômbia precisava diminuir o placar e se lançou toda ao ataque. Exposta, acabou deixando muito espaço atrás. Com o Equador inspirado, uma postura suicida. Em novo contragolpe preciso, Estrada recebeu o cruzamento e só escorou para o gol vazio, aos 32.

Seis minutos mais tarde, Arboleda voltou a mostrar boa presença de área. Recebeu o cruzamento e cabeceou para Arreaga anotar o quarto dos equatorianos. Era uma aula de futebol para cima da seleção colombiana. James Rodríguez, de pênalti, diminuiu o vexame no minuto final do primeiro tempo.

Mesmo tirando o pé do acelerador na etapa final, os equatorianos foram os únicos a marcar. Em dose dupla. Aos 33, Gonzalo Plaza aumentou a surra histórica. Dois minutos mais tarde seria expulso pelo segundo amarelo.

Nem com um homem a mais em campo a Colômbia conseguiu diminuir o marcador. Pior, ainda viu Arboleda anotar o sexto nos acréscimos Os colombianos somaram a segunda derrota seguida, com nove gols sofridos, e ficaram para trás na classificação. Após quatro rodadas, hoje estaria fora da Copa do Catar com os quatro pontos somados. O Equador, com nove pontos e futebol vistoso, mostra que é forte concorrente a uma das vagas.

Venezuela ganha do Chile

A Venezuela enfim conquistou sua primeira vitórias nestas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. Jogando em Caracas, no estádio Olímpico, o time venezuelano derrotou o Chile por 2x1, nesta terça-feira (17), pela quarta rodada, e reagiu na tabela da competição.

Após começar a rodada na penúltima posição, a Venezuela obteve seus primeiros três pontos e agora figura na provisória oitava colocação - o Peru pode retomar a posição ainda nesta terça. Já o Chile é o sexto colocado, fora da zona de classificação, com quatro pontos. A liderança segue com o Brasil, com nove pontos. A seleção enfrentará o Uruguai ainda nesta noite,

Vindo de três derrotas, a Venezuela surpreendeu no primeiro tempo ao partir para cima do Chile e mostrou uma postura ofensiva, ainda não vista nestas Eliminatórias. A pressão pegou os chilenos de surpresa e deu certo. Aos 9 minutos, Machís cobrou falta na área, Herrera escorou de cabeça e Mago completou para as redes. Foi o primeiro gol da equipe venezuelana na competição.

Mas o time da casa teve pouco tempo para comemorar. Cinco minutos depois, o Chile buscou o empate. Alexis Sánchez e Isla, lateral do Flamengo, iniciaram boa jogada que culminou na finalização de Vidal: 1x1.

O empate esfriou um pouco a disposição ofensiva da Venezuela, mas os anfitriões seguiram melhores em campo. O goleiro Bravo precisou trabalhar no restante da etapa para evitar novo gol dos anfitriões.

No segundo tempo, o Chile se recuperou em campo e passou a oferecer maior perigo ao gol de Fariñez. Os visitantes chegavam ao ataque com mais facilidade, porém sem chances mais agudas.

Aos 23, o técnico José Peseiro fez a primeira mudança no time da Venezuela, envolvendo jogadores que atuam no Brasil. Savarino, do Atlético-MG, deu lugar a Soteldo, do Santos. Dez minutos depois, Otero, do Corinthians, também ganhou uma chance.

E, quando o Chile parecia mais perto do gol da vitória, a equipe venezuelana voltou a surpreender na partida. Aos 35 minutos, Soteldo cruzou na área e Rondón aproveitou saída errada do goleiro Bravo para completar para o gol com facilidade, sacramentando o primeiro triunfo dos venezuelanos.

As duas seleções voltam a campo pelas Eliminatórias somente em março de 2021. Pela quinta rodada das Eliminatórias, a Venezuela vai receber o Equador no dia 25 de março. Os chilenos enfrentará o Paraguai em casa, no mesmo dia.