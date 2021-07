Elísio Lopes Jr. lança livro de monólogos com performance no YouTube

Premiado no Indie Memphis Film Festival (2020) como melhor roteiro por Medida Provisória, filme de Lázaro Ramos, e indicado ao Prêmio Bibi Ferreira, o dramaturgo e roteirista baiano Elísio Lopes Jr. lança o livro Monocontos – Histórias Para Ler e Encenar (Editora Malê | R$ 48). A obra de monólogos que será apresentada nesta quinta-feira (29), no YouTube da editora e no Instagram do autor (@elisiolopesjr), às 19h, reúne personagens reais e ficcionais, com performance virtual de atores interpretando seus textos.



Entre os artistas que participam da interpretação, em vídeo estão nomes que já atuaram em textos anteriores de Elísio no teatro, na televisão ou no cinema: Tatiana Tibúrcio, Isabel Fillardis, Emanuelle Araújo, Laila Garin, Dan Ferreira, Lázaro Ramos, Cacau Protásio, Augusto Pompeo e Zéu Britto.

Fruto de um passeio criativo por textos do autor, alguns inéditos, o livro Monocontos apresenta mais de 100 monólogos, duas peças inteiras e algumas frases. Dividido em cinco atos, a obra incita a imaginação do leitor e estimula que este realize seus próprios atos. O prefácio da obra é assinado por Paulo Lins, autor de obras como Cidade de Deus (1997), Sobre o sol (1986) e Desde que o samba é samba(2012). Atualmente Paulo e Elisio escrevem juntos roteiros de ficção para a Rede Globo de Televisão.



Com seu novo livro, Elísio Lopes Jr. "traz o desejo de proporcionar aos leitores as múltiplas possibilidades de emocionar o outro, de fazer rir e fazê-los refletir o que é estar na pele das suas personagens", define. Monocontos explora a contação de histórias em primeira pessoa. Os monólogos trazem, ainda, uma vasta pesquisa realizada pelo escritor que aproxima o leitor de personagens reais como Nelson Mandela, Dandara dos Palmares, e as cantoras Elza Soares, Dona Ivone Lara, Maísa e Isaurinha Garcia.

Os cinco capítulos do livro são tratados como atos: O Ato Falho, o Ato de Presença, o Ato de Fala, o Ato Solene e o Ato Contínuo. "Um texto bonito pode ser apenas bonito para ser lido, e isso não diminui seu

encanto. Foi exatamente desta certeza que nasceu este livro. Sou um autor parido no palco e tenho verdadeira paixão pelo ofício dos atores, e sua capacidade de viver o aqui e o agora diariamente", afirma Elísio.



Serviço

O quê: Lançamento do Livro Monocontos – Histórias Para Ler e Encenar, de Elísio Lopes Jr.

Quando: quinta-feira (29), às 19h

Onde: no YouTube da editora Malê e no Instagram do autor (@elisiolopesjr)