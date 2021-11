Elisio Lopes Jr lança livro Monocontos em Salvador

O dramaturgo e roteirista baiano Elisio Lopes Jr lança nesta terça (23), em Salvador, o livro Monocontos – Histórias para Ler e Encenar, em sessão presencial na Livraria Escariz, no Shopping Barra. A coletânea, que chegou às livrarias em julho, pela editora Malê (R$ 48), reúne 100 monólogos, duas peças e frases.

O livro faz um convite à atuação e à encenação e é dividido em atos: Ato Falho, Ato de Presença, Ato de Fala, Ato Solene e Ato Contínuo. O primeiro, Ato Falho, traz textos de personagens masculinos. Já Ato de Presença é povoado de inspirações femininas, múltiplo em sentimentos, sentidos e sensibilidades. Ato de Fala traz falas pretas de personagens reais ou ficcionais. Em seguida, o Ato Solene fala de solidão ao reunir quatro personagens num hospital, em horário de visita a pessoas internadas à beira da morte. E o último capítulo, Ato Contínuo, é o texto de uma peça com três personagens que nunca se encontram, mostrando suas trajetórias cruzadas até um fim inconclusivo.

“Sou um autor parido no palco, meu trabalho sempre esteve ligado ao ator, que é meu primeiro leitor, aquele que quero conquistar, seduzir”, explica Elisio, que aos 12 anos começou a escrever peças de teatro em Salvador.

O livro tem prefácio assinado por Paulo Lins, autor de Cidade de Deus (1997) e Desde que o samba é samba (2012). “Tenho a certeza de que, depois de três dias de leitura, me tornei uma pessoa mais lúcida, mais inteligente, mais humana. Uma pessoa melhor, pois peguei as metáforas do texto para iluminar mais a vida, para me entender mais, para entender mais os outros e as outras”, elogia Lins, parceiro de Elisio em roteiros de ficção para a TV Globo.

Com vários trabalho de destaque na televisão, no cinema e teatro, Elísio é autor do musical Dona Ivone Lara – um Sorriso Negro; de programas como Lazinho com Você e Esquenta, ambos na TV Globo; assinou a direção de DVDs de artistas como Margareth Menezes e Carlinhos Brown, além de um documentário sobre a cantora Iza.