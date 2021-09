Ellen Pompeo brigou com Denzel Washington: 'Filho da p*ta, é a minha série!'

Ellen Pompeo, de 51 anos, confessou que já brigou com Denzel Washington, 66, durante a gravação de um episódio de Grey's Anatomy dirigido pelo ator e diretor. O desentendimento foi tão grande que a intérprete de Meredith Grey chegou a xingá-lo.

A atriz abriu o jogo em um dos episódios do seu novo podcast Tell Me with Ellen Pompeo. Nesta semana, ela recebeu o ex-colega de elenco Patrick Dempsey e falou sobre a briga nos bastidores da série.

Tudo começou quando Patrick, o eterno cirurgião Derek Shepherd, perguntou para a colega de elenco como foi ter Denzel como diretor convidado do nono episódio da 12ª temporada do programa. No episódio The Sound of Silence, Meredith é atacada e tem sua mandíbula quebrada por um paciente epiléptico.

Ellen explicou que Denzel foi recrutado de "surpresa", na esperança de manter a atriz interessada depois estar tantos anos na série.

"Ele veio três semanas antes para que pudesse se atualizar, porque Denzel não assiste muito à TV, ele provavelmente nunca viu o programa. Ele fez o show porque sua esposa é uma grande fã. Eu acho que ele viu como um bom exercício entrar e dirigir algo rápido. Denzel é uma estrela de cinema, certo? Ele não sabe sobre dirigir TV", disse ela.

A partir disso, os dois passaram a se confrontar em uma cena. Nele, Meredith era abordada pelo homem que quebrou sua mandíbula para pedir desculpas. Ellen justificou que Meredith não estava acreditando no arrependimento do homem naquele momento, mas "relutantemente" concordou em ouvir o homem. "Eu realmente não queria falar com esse ator [Dohn Norwood] ou vê-lo antes de fazer essa cena, então não tive muita interação com ele", explicou ela.

"E então, ele se desculpou comigo [na cena], mas ele estava fazendo isso bem baixinho. Ele fez a escolha de falar assim. E eu estava chateada por ter que sentar lá e ouvir este pedido de desculpas. E ele não estava olhando para mim. E eu gritei com ele! Eu disse, 'Olhe para mim! Quando você se desculpar, olhe para mim!' E isso não estava no diálogo", lembrou ela.

Ellen contou que o caminho adotado na cena não agradou o diretor:

"Denzel se enfureceu. Ele estava tipo, 'Eu sou o diretor! Não diga a ele o que fazer!'. Eu estava tipo, 'Escute, filho da p*ta, este é o meu show! Este é o meu set! Com quem você está falando? vVocê mal sabe onde fica o banheiro!'", disse ela.

No podcast, Ellen fez questão de deixar claro que, mesmo com a briga, tem muito respeito por Denzel e, após a discussão, a relação entre os dois ficou tranquila.