Ellen Pompeo diz não ter vontade de continuar atuando após Grey's Anatomy

A atriz Ellen Pompeo, de 51 anos, revelou que não tem tanta vontade de continuar atuando após o fim de Grey's Anatomy, que foi renovada para a 18ª temporada.

Grey's Anatomy é exibido no Brasil todas às terças-feiras, no canal Sony Channel e está no ctálogo de vários serviços de streaming. Em entrevista ao podcast Ladies First with Laura Brown, a atriz explicou que pretende focar em outras atividades no futuro.

"Não estou dizendo que não vou atuar nunca mais, talvez eu o faça, mas não estou super animada para continuar tendo uma carreira na atuação. Eu estou mais empreendedora nesse momento. Estou animada para investir e abrir meus negócios. É uma área em que eu gostaria de crescer, usar a mente de outras formas", disse.

Pompeo faz parte do elenco da série médica desde 2005. Justamente por esse longo tempo, ela considera já ter contribuído demais para a produção que protagoniza. "Ficar sentada em trailers, viajar por aqui, filmar em Atlanta, em Vancouver... Eu não tenho desejo de estar sentada em um trailer às 23h esperando para gravar cenas e ter produtores batendo na minha porta para me avisar quando posso almoçar. Isso é para os jovens!", afirmou.

A artista ainda lembrou como se via em diferentes fases da vida. "Quinze anos atrás, achava que eu estaria no fim da minha carreira como atriz. Agora, que tenho 50, não me vejo desse jeito de forma alguma. Me vejo como alguém que pode fazer o que quiser ou também não fazer nada", concluiu.