Elliot Page posta foto sem camisa pela primeira vez desde transição

O ator Elliot Page, conhecido pelo filme Juno e a série Umbrella Academy, anunciou publicamente sua transexualidade em dezembro de 2020. A notícia rapidamente percorreu o mundo e ele foi o primeiro homem trans a ser capa da revista Time. Para a publicação, ele abriu o coração sobre a cirurgia de retirada dos seios e revelou que lutou contra depressão.

Segundo a Time, a entrevista foi feita enquanto ele se recuperava da cirurgia em Toronto, no Canadá. Em entrevista para Oprah Winfrey no incío deste ano, Page falou sobre a importânca - e a emoção - de finalmente se olhar no espelho após a transição. "Sair do chuveiro com a toalha enrolada em volta da minha cintura, olhar no espelho e pensar 'aqui estou eu'"", disse.