Elomar, Renato Teixeira e Xangai em noite de cantoria

O show Encontro de Cantadores, que acontece nesta quinta (03) , às 21h, no Teatro Castro Alves, reúne três dos mais importantes cantores, compositores e violonistas nacionais: Elomar, Xangai e Renato Teixeira.

Amigos e parceiros, os artistas vão apresentar canções que atravessam gerações. Elomar traz sua combinação única entre a tradição da música popular com a erudição da escrita sinfônica e operística que marca sua produção. Seu trabalho é reconhecido pela crítica como um dos mais representativos das culturas dos sertões do Brasil.

O também baiano Xangai e o paulista Renato Teixeira mostram canções como ABC do Preguiçoso, Ai Deu Sodade, do primeiro, e Romaria e Tocando em Frente, do segundo, que são clássicos do nosso cancioneiro.

Os ingressos custam R$ 180 |R$ 90 (A a P), R$ 150 | R$ 75 (Q a Z) , R$ 120 | R$ 60 (Z1 a Z6) e R$ 100 | R$ 50 (Z7 a Z11) e estão à venda na bilheteria TCA, SACs Barra e Bela Vista e Ingresso Rápido.