Elon Musk deixa posto de CEO do Twitter e anuncia mulher no cargo

Seis meses após assumir cargo de CEO do Twitter, o empresário Elon Musk anunciou nesta quinta (11) que deixará a posição.

"Estou animado para anunciar que contratei um novo CEO para o X/Twitter. Ela vai começar em 6 semanas", escreveu o empresário, sem divulgar mais detalhes sobre a nova diretora.

Dono da platafoma, Musk falou em X/Twitter por conta da nova empresa que ele criou a partir da fusão da rede, a X Corp.

"Minha função fará a transição para ser presidente executivo e CTO [diretor de tecnologia, em tradução do inglês], supervisionando produtos, software e sysops [operadores de sistema, em tradução do inglês]", completou.

A decisão de deixar o cargo aconteceu após Musk ter lançado uma enquete no fim do ano passado na plataforma. Isso aconteceu após ter recebido críticas por te suspendido contas de jornalistas e outras pessoas por compartilharem dados do rastreio de seus voos em tempo real.

Em 20 de dezembro, ele anunciou que deixaria o posto assim que encontrasse alguém "tolo o suficiente para assumir o cargo", em suas palavras.