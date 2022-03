Elon Musk e Grimes tiveram filha em segredo; entenda

O bilionário Elon Musk e a cantora comunista Grimes tiveram uma filha em segredo. A situação só veio à tona porque, durante uma entrevista com a revista Vanity Fair, a repórter ouviu choros de criança. O primeiro filho do casal X Æ A-12, estava com o bilionário.

Questionada, a cantora acabou revelando que a bebê nasceu em dezembro do ano passado. "Ela também está com um pouco de cólica. Não sei porque eu a escondi. Não sei o que estava pensando", disse ela.

Grimes não revelou o nome da menina, mas disse à publicação que a chamam de "Y" - já que o seu irmão mais velho é chamado de "X".

"Y" veio através de uma barriga de aluguel, alguns meses depois que ela e Musk se separaram.

Agora, ela revelou que eles vivem um novo tipo de relação: "Eu provavelmente me referiria a ele como meu namorado, mas somos muito fluidos. Moramos em casas separadas. Somos melhores amigos. A gente se vê o tempo todo…. Nós apenas temos nossas próprias coisas acontecendo, e eu não espero que outras pessoas entendam", explicou a celebridade.