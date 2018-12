Elza Soares e Zeca Camargo lançam biografia da cantora em Salvador

Em longos e numerosos diálogos, Elza Soares revelou detalhes de sua vida ao jornalista e amigo Zeca Camargo. Os encontros, aliados à intensa pesquisa e entrevistas com pessoas próximas da cantora, deram origem ao livro Elza, que está sendo lançado em diversas capitais pelo Brasil.

Em conversa com a coluna, Camargo confirmou que Salvador está no roteiro e que deve receber o lançamento já no inicio de 2019, em janeiro ou fevereiro. De acordo com ele, Elza estará presente: “Ela faz QUESTÃO de estar em todas as sessões de autógrafos – que energia maravilhosa!”. A publicação conta “a história de Elza, que zombou da ziquizira, chamou pra zoeira, tirou da zica e da dor, prazer e luz”, escreve Zeca no prólogo, usando a letra Z, propositalmente, para contar a vida de uma sobrevivente da fome, do racismo e do machismo no Brasil.

Elza Soares e Zeca Camargo

(Foto: Reprodução/Samuel Chaves/ Agência Brazil News)

Novos rumos

O arquiteto paulistano Sig Bergamin não tem mais uma residência para chamar de sua na Bahia. Ele acaba de vender a casa de praia que mantinha em Trancoso. O imóvel possui 650m2 e está localizado no Terravista. “Considerei que não tinha sentido manter algo que eu não usava. Minha fase Trancoso acabou”, disse o arquiteto em entrevista à Forbes. Detalhe: no mesmo dia que vendeu a casa, Sig comprou outra: em Miami, nos Estados Unidos.

Sig Bergamin

(Foto: Reprodução/ Redes sociais/ Bjorn Wallander)

Vem verão!

A Intimissimi, que conta com duas lojas na capital baiana - nos shoppings Barra e Salvador, vai apresentar sua nova coleção com uma Summer Party, na próxima terça-feira, a partir das 17h, no Restaurante Amado. No encontro, a empresária Renata Andrade, franqueada da marca, vai receber cerca de 50 convidadas para brindar os lançamentos da estação mais esperada do ano.

Renata Andrade

(Foto: Elias Dantas/ Alô Alô Bahia)

Aumenta o som

O fim do ano está apenas começando, mas você já pode se programar para o Carnaval. É que o produtor francês DJ Snake acaba de anunciar uma turnê pelo Brasil durante o feriado preferido dos brasileiros. Ele vai se apresentar, entre os dias 02 e 04 de março, em quatro grandes eventos – um, inclusive, no Camarote Salvador, no circuito Barra-Ondina. Snake é um fenômeno: possui 270 milhões de reproduções globais no Spotify e mais de 500 milhões de visualizações no Youtube.

Fashion

Paula Magalhães criou uma collab com a designer Luana Rodrigues. Batizada de "Tudo sobre nós", a coleção será lançada amanhã, às 12h, no Coffeetown, no Corredor da Vitória. "Criamos acessórios lacrativos. Vale conferir!", nos disse Paula.

Paula Magalhães e Luana Rodrigues

(Foto: Lucas Assis/Divulgação)

Business

O LIDE Bahia promove amanhã, das 12h às 14h30, mais uma edição de seu tradicional almoço-debate. O deputado federal Rodrigo Maia (DEM) é o convidado desta edição e vai abordar “Os desafios da legislação e a conjuntura atual”. O evento, exclusivo para convidados, vai acontecer no Fera Hotel, no Centro Histórico de Salvador.

Deu ruim

A paradisíaca Caraíva, no litoral sul baiano, atrai gente de todo mundo por conta da calmaria que emana da comunidade, composta de aproximadamente 1.000 moradores. O astral gypsy é umas das bandeiras fincadas em suas areias e, diante disso, a Associação de Moradores e Amigos de Caraíva (AMA) pediu, através de um abaixo-assinado, que os eventos realizados por lá fossem cancelados.

Já estava tudo definido – inclusive com ingressos vendidos – para a festa de Réveillon produzida pela empresa Caraíva dos Sonhos, que iria reunir o DJ Pete Tha Zouk, o americano Donavon Frankenreiter, Banda Eva e Elba Ramalho. Em comunicado oficial, a empresa declarou que “reforça que essa não era a sua vontade, mas o respeito aos moradores e nativos falou mais alto”.

Às compras

Larissa Bicalho e Leo Borges vão apresentar a nova coleção Cruise 2019 da marca francesa Dior, em Salvador. Será nos dias 13 e 14 de dezembro, das 10h às 20h, na LB Home, localizada no Jardim Brasil.