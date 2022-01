Elza Soares morre no mesmo dia que Garrincha, seu grande amor

A cantora Elza Soares morreu nesta quinta-feira (20), aos 91 anos, por causas naturais. A data marca também o falecimento de Mané Garrincha, com quem a artista foi casada por 17 anos. O craque do futebol brasileiro também morreu no dia 20 de janeiro, mas há 39 anos, em 1983.

"Eu sonho muito com o Mané. O maior amor da minha vida foi ele", disse Elza, em uma entrevista no programa Conversa com Bial, da TV Globo, em 2018.

Os dois viveram um relacionamento conturbado. Eles se conheceram alguns meses antes da Copa do Mundo de 1962, realizada no Chile. Na ocasião, a cantora, em auge do sucesso, foi assistir a um treino do Botafogo. Mas, na época, o jogador era casado.

Durante o Conversa com Bial, Elza disse que Garrincha prometeu a ela o título da Copa de 1962. Na época, Pelé era o craque da seleção, mas acabou se contundindo - e quem brilhou foi o ex-marido.

"Ele me prometeu e disse: 'Olha criola, essa Copa eu vou dar pra você, vou fazer gol pra você (...) Eu nunca gostei de ser mulher de fulano. Eu sou eu. Não era preciso ser mulher do Garrincha pra ser a Elza Soares. O Garrincha era marido da Elza Soares", afirmou.

Depois de um tempo vivendo o namoro escondido, Garrincha se separou da então esposa. Em 1966, os dois oficializaram a união. Dez anos depois, nasceu o primeiro filho do casal, Manoel Francisco dos Santos Júnior, conhecido como Garrinchinha. Ele, porém, morreu aos nove anos de idade, em 1986, após um acidente de carro.

O casamento dos dois chegou ao fim em 1982, após diversos episódios de agressões físicas e verbais, traições e crises de ciúmes por parte do jogador. Depois do conturbado relacionamento, Elza Soares nunca mais se casou.

No dia 20 de janeiro de 1983, Garrincha morreu em decorrência de uma cirrose hepática.