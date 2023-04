Em 2019, Marília Mendonça comentou sobre medo de exposição após morte

A cantora Marília Mendonça, que morreu em 2021, vítima de um acidente de avião em Minas Gerais, teve as fotos no IML vazadas nesta quinta-feira (13), sendo circuladas nas redes sociais.

Em 2019, a famosa comentou sobre a exposição da vida privada em um tweet, revelando que tinha medo de morrer por causa dos vazamentos de informações.

Na época, ela relembrou que o exame de sangue, que deu positivo para a gravidez do único filho, Leo, foi vazado e descobriram a gestação. Com isso, a rainha do sertanejocomentou o receio de ter fotos expostas da sua morte.

"É muito complicado contar com a ética na prestação de serviços de qualquer forma... Minha gravidez foi descoberta por um exame de sangue vazado e tudo que eu faço é dessa forma... Dá medo até de morrer, porque as pessoas não respeitam nem esse momento e conhecemos casos parecidos", disse a cantora.

A Polícia Civil de Minas Gerais anunciou que vai investigar o responsável pelo vazamento das fotos.