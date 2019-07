Em 4,7 mil salas, O Rei Leão é maior estreia do cinema nos EUA

Já em cartaz no Brasil, a nova versão de "O Rei Leão" chega aos cinemas americanos nesta sexta-feira (19) com uma arrecadação de US$ 94,5 milhões (mais de R$ 350 milhões). O longa já é sucesso na China e abre como o maior lançamento da história.



O Rei Leão estará em 4.725 salas em território americano. Um recorde, segundo a revista americana Mojo. Esse número supera a estreia de Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2 (2011), que abriu em pouco mais de 4.300 salas e rendeu US$ 169 milhões (mais de R$ 630 milhões) no primeiro fim de semana, e, ainda, outro título da Disney, o live-action A Bela e a Fera (2017), que abriu em 4.210 salas.

(Foto: Divulgação)



Em cartaz na China, onde já rendeu US$ 54 milhões (mais de R$ 200 milhões), o filme também já estava em cartaz na França, Alemanha, Holanda, Austrália, Nova Zelândia e outros, como o Brasil, fazendo a arrecadação chegar aos US$ 94,5 milhões nesta quinta-feira (18).



Até o final deste fim de semana, todos os outros mercados já terão recebido o longa em seus cinemas. A expectativa é que a arrecadação só do primeiro fim de semana chegue próximo aos US$ 200 milhões (mais de R$ 750 milhões).