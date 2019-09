Em Abominável, adorável monstrinho volta para casa

Como todos meninos e meninas de sua idade, a adolescente chinesa Yi, protagonista da animação Abominável, está cansada do controle que a família exerce sobre sua vida e ela sonha apenas com uma coisa: liberdade. Como diz a própria garota, ela quer “conhecer o mundo”.

E ela vê a chance de se livrar da monotonia que é sua vida quando descobre, na cobertura do seu prédio, um yeti, um animal enorme, branco e muito peludo que ela batiza de Everest, em referência ao monte que fica no Nepal e tem 8,8 mil metros de altura. Junto com os amigos Jin e Peng, a garota embarca em uma jornada épica para levar o yeti de volta para a sua família, no ponto mais alto da Terra.

A partir daí, a receita não é muito diferente do que se tem visto nas produções recentes destinadas ao público infantil, como a valorização de laços familiares, a aceitação de diferença e a solidariedade. Tudo isso embalado, claro, por uma boa aventura. A direção é de Jill Culton, de O Bicho vai Pegar, e de Todd Wilderman, de Trolls.

(Foto: Divulgação)