Em aceno de paz, Anitta agradece homenagem feita por Ivete durante Farofa da Gkay

A cantora Anitta está internada em São Paulo após diversos problemas de saúde vir à tona. Ela precisou cancelar a participação na Farofa da Gkay, sendo substituída por Gloria Groove.

No hospital, Anitta recebeu uma homenagem e recado da cantora Ivete Sangalo, que subiu no palco do evento que ocorreu em um hotel cinco estrelas de Fortaleza. A baiana desejou saúde e espera que no próximo ano, a artista internacional esteja na Farofa.

“Antes da gente começar o show, eu queria mandar um beijo muito carinhoso à Anitta, que não pôde fazer o show hoje porque está hospitalizada. Mas eu tenho certeza que os anjos estão lá cuidando dela, que é merecedora do sucesso dela e da alegria. E tenho certeza que, na primeira oportunidade, ela vai estar aqui com vocês, né?!”, disse.

No Instagram, Anitta agradeceu pela mensagem de carinho da amiga de profissão e declarou ser fã de Ivete Sangalo: “Obrigada, de verdade e coração. Sou fã, beijos com muito carinho e admiração para você que é inspiração hoje e sempre”.

Obrigada de verdade e coração. Sou fã, beijos com muito carinho e admiração pra você que inspiração hoje e sempre ❤️ — Anitta (@Anitta) December 8, 2022

Treta

As duas se envolveram em uma polêmica em 2020 após um áudio de Anitta acusando Ivete de armar um "climão" com Cláudia Leitte. Na época, em entrevista ao Domingão do Faustão, a baiana evitou falar sobre o tópico.

"Quando você responde a isso, canaliza isso. Quando você é um amplificador dessas ideias negativas, você acaba reforçando aquela atitude, que é uma atitude mesquinha, sem nenhuma estrutura emocional. Uma forma de você trazer o exemplo é do tipo: isso não vai continuar, porque tenho a compreensão e o distanciamento emocional dessas circunstâncias. Dentro dos meus 25 anos de carreira, da minha experiência como ser humano e das prioridades que regem a minha vida, entendo que isso, definitivamente, é uma perda de tempo".

"Prefiro ser um canal para falar de coisas que tem relevância, como a discussão sobre o racismo. Me fortaleço vendo que isso se transformou numa discussão diária, permanente, falar de fato num assunto que tem relevância. Não fofoca, não 'disse me disse'. Vamos nos utilizar de falar de fatos de relevância".

"Não quero que você goste de mim, mas quero respeito. Para que isso venha de forma lúcida, temos que perder menos tempo com fofoca, bobagens, com tanta coisa que nos faz perder o foco no que é protagonismo. Tenho vergonha de pegar o meu tempo e destinar a essas arestas de quem não tem o que fazer, não tenho paciência pra isso".