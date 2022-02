Em ano mágico, Atlético de Alagoinhas estreia na Copa do Brasil

Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e agora Copa do Brasil. O Atlético de Alagoinhas estreia na competição nacional nesta quarta-feira (22), às 21h30, contra o CSA, no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

Só a vitória interessa, e o clichê é reforçado pelo regulamento da competição: na primeira fase da Copa do Brasil, o empate classifica o time visitante, que é sempre o melhor ranqueado na CBF. Portanto, elimina o Atlético de Alagoinhas.

O técnico Agnaldo Liz está confiante. “Nossa expectativa é de fazer um grande jogo, a equipe vem jogando bem. Precisa só melhorar um pouco mais a pontaria, traduzir em gols toda aquela superioridade que estamos tendo na maioria dos jogos. Isso que está faltando. Mas estamos muito motivados. Sabemos que o adversário tem a vantagem e vamos para tirá-la. Estaremos jogando no nosso estádio, então vamos trabalhar para conseguir esse feito, que vai ser muito importante para nós todos”, afirma.

Importante inclusive fora de campo, pois a Copa do Brasil é financeiramente atraente devido às premiações. Por jogar a primeira fase, o Atlético já recebe R$ 620 mil da CBF. Se classificar, ganhará mais R$ 750 mil. Valores de peso significativo em um clube cuja folha mensal é em torno de R$ 300 mil.

Esta é a terceira participação do Atlético na história da Copa do Brasil, e consecutiva. Em 2020 e em 2021, o time não conseguiu passar da primeira fase. Foi eliminado por Botafogo-PB (0x0) e Vila Nova (0x3), respectivamente.