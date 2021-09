Em apoio a Bolsonaro, Caminhoneiros fazem atos em trechos da BR-242

Um grupo de caminhoneiros realiza manifestações nesta quarta-feira (8), em apoio às recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro contra a Constituição Federal. O presidente do país pede a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos atos ocorre na saída da cidade de Luís Eduardo Magalhães, sentido Barreiras, enquanto um outro acontece na saída de Barreiras, sentido Salvador.

Com os caminhões parados nas vias, em bos os trechos só é possível a circulação de carros de passeio e caminhões com cargas de alimentos perecíveis.

