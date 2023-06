Em área recorde, Bahia Farm deve ultrapassar os 100 mil visitantes este ano

A próxima edição da Bahia Farm Show já tem data definida e deve ser realizada em um formato que comporte o crescimento da feira agrícola pelos próximos 20 anos, estimou o produtor rural Odacil Ranzi, presidente da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), nesta sexta-feira (dia 09), pela manhã. A 18ª edição da feira será realizada entre os dias 11 e 15 de junho.

Segundo o representante do agro na região Oeste da Bahia, desde 2019, a área de exposição cresceu quase 50%, passando de 149 mil metros quadrados (m²) para 222 mil em sua edição atual. Com este crescimento, o evento abrigou mais de 400 expositores, porém outros 150 ficaram na lista de espera. "Tivemos muitas empresas querendo entrar na feira e um número muito grande de solicitações por mais espaços daquelas que já estão conosco", explicou.

Ainda que os números oficiais de visitação e negócios só venham a ser conhecidos no próximo domingo, Ranzi aposta em um novo recorde de público e em "uma boa movimentação financeira". Em três dias, mais de 60 mil pessoas passaram pelo complexo da Bahia Farm, o que, para ele, é um indicativo de que o número de 100 mil visitantes deverá ser superado até este sábado (dia 10).

Em relação ao volume de negócios, ele ponderou que as questões relacionadas à queda nos preços das commodities internacionais são vistas com naturalidade pelo produtor rural. "O nosso horizonte não é de imediatismo. Este ano os preços estão baixos, mas no ano passado estavam altos e logo vão se recuperar", projeta. "Nosso olhar não pode se voltar para o momento, precisamos modernizar os equipamentos, então não posso cravar um número de negócios fechados hoje, não sei se serão R$ 5 bilhões, ou sete, ou oito, ou nove. Tivemos um recorde no ano passado de R$ 7,9 bilhões e este recorde mais cedo ou mais tarde será batido", apostou.

"O que eu posso afirmar é que os expositores com quem conversei estão muito satisfeitos e já manifestaram o interesse em retornar no próximo ano", afirmou.

Um contraponto ao cenário externo lembrado pelo presidente da Aiba foi a linha de crédito disponibilizada pelo BNDES para a aquisição de equipamentos vinculada ao dólar, o que traz tranquilidade para os produtores que comercializam a produção e tem despesas vinculadas à moeda norte-americana.

Na última terça-feira (dia 06), o governo federal anunciou um volume de R$ 7,6 bilhões em créditos rurais e financiamento dolarizado. Para complementar o Plano Safra 2022/2023, foram anunciados R$ 3,6 bilhões, através do BNDES.

Considerada um sucesso, a linha de financiamento em dólar para crédito rural, desenvolvida pela parceria entre Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e BNDES, conta com R$ 4 bilhões no BNDES Crédito Rural que, a partir de agora, também poderão ser utilizados para financiamento de construção e ampliação de armazéns, irrigação, formação e recuperação de pastagens, geração e distribuição de energias de fontes renováveis e regularização ambiental da propriedade.

O financiamento conta com taxa de juros fixas de até 8,06% ao ano mais a variação do dólar e prazo de 120 meses, com até 24 de carência.

Ao todo, neste primeiro semestre, o BNDES disponibiliza cerca de R$ 11 bilhões para o setor agropecuário. Já o Banco do Brasil, em maio de 2023, registrou o maior investimento de toda a sua história no setor, totalizando aproximadamente R$ 15 bilhões.

* O jornalista Donaldson Gomes está em Luís Eduardo Magalhães a convite da Bahia Farm Show.