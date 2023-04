Em assalto, rodoviários são obrigados a tirar a roupa para provar que não têm celular

Na primeira viagem do dia, por volta das 4h30 desta segunda-feira (25), um cobrador e um motorista do sistema rodoviário da capital baiana foram assaltados. Durante a ação criminosa, os trabalhadores foram obrigados a tirar toda a roupa para comprovar que não estavam com celulares escondidos.

O assalto ocorreu próximo ao Parque São Bartolomeu, no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Não havia passageiros no veículo no momento. O ônibus fazia a linha Alto do Cabrito x Estação Pirajá.

"Quando pulamos os últimos quebra-molas, o meliante saiu do mato puxando a arma. Entrou no carro, eu disse que não tinha celular, porque já tinha sido assaltado dias antes e ele fez eu tirar a calça e arrear a cueca para ver se era verdade", contou uma das vítimas à TV Bahia. Ela preferiu não se identificar.

O caso será investigado pelo Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc). Imagens de câmeras de segurança serão analisadas.