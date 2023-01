Em assembleia, Comcar define ordem das atrações do Carnaval de Salvador em 2023

Na manhã desta quarta-feira (18), o Conselho Municipal do Carnaval de Salvador (Comcar) se reuniu no Centro Empresarial Costa Andrade, na Sobreloja, para realizar a assembleia que definiu a ordem das atrações que irão se apresentar na folia. O encontro contou com todas as associações de blocos envolvidas no carnaval, em todos os segmentos.

Após a definição, a lista com a ordem das atrações foi encaminhada para a Empresa Salvador Turismo (Saltur), que fará a inserção dos projetos especiais dos pequenos blocos e trios elétricos. Depois, a lista deve ser publicada no Diário Oficial do Município. O presidente da Comcar, Joaquim Nery, afirmou que não há uma data exata para a divulgação, mas estima que a publicação deverá ser feita até meados da próxima semana.

Nery ainda destacou que o principal critério para o estabelecimento da ordem das atrações é a antiguidade. "Desde quando foi criado, o critério principal é o critério histórico das entidades carnavalescas. Então, aqueles que desfilam há mais tempo têm prioridade na fila e saem na frente", explica.

O segundo critério é a constância do desfile. Os blocos que param de desfilar por alguns anos e depois retomam precisam se readequar a fila das atrações. Isso, no entanto, não significa que a retomada precise ser na última posição. "Quando um bloco, por exemplo, deixa de desfilar por apenas um ano, ele perde uma posição na fila. Quando deixa de desfilar dois anos, perde duas posições na fila. Tem um processo crescente nesse sentido", complementa o presidente da Comcar.

Oficialmente, a folia em Salvador começa no dia16 de fevereiro, uma quinta-feira, e segue até dia 21, mais conhecida como terça-feira de Carnaval. Antes, a Prefeitura da cidade vai promover três grandes festas de rua: nos dias 11 e 12 de fevereiro, respectivamente o sábado e o domingo que antecedem a abertura oficial da festa, serão realizados o Fuzuê e o Furdunço, no circuito Ondina-Barra; no dia 14, a terça-feira pré-Carnaval, acontece o Pipoco, quando o cantor Léo Santana leva o folião pipoca novamente para as ruas da Barra.