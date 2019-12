Um ato falho do apresentador William Bonner durante o Jornal Nacional levou os internautas à loucura na noite desta quinta-feira (26). Ao anuniar o eclipse lunar, o jornalista se confundiu e chamou a lua de "lula".

"Milhões de terráqueos, que vivem na Ásia, puderam testemunhar o eclipse solar anular. A lula...A lula (risos). A lua se posicionou entre a terra e sol formando uma borda de fogo", noticiou Bonner, que riu do próprio engano. Sua colega de bancada, Renata Vasconcelos, também não conteve o riso.

Apresento o Jornal #aLULA, eles não tiram o Lula da boca, o Bonner ao comentar sobre o eclipse lunar que foi visto sómente na Asia, ao se referir a lua, repetiu #LULA 2 vezes, com esta "falha nossa", até a Renata não se conteve e esboçou um leve sorriso.???????????????? pic.twitter.com/KMcMIsx9QS — Esteves✊????✊????✊???????? (@marioje47) December 27, 2019

O erro levou o nome de Bonner à lista de assuntos mais comentados no Twitter, de forma praticamente imediata, porque os internautas fizeram uma associação do erro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Agora o Bonner foi longe demais", brincou um internauta. "Eclipse Lular", disse outro.

Foto: Reprodução

Mais tarde, durante a mesma edição do JN, Bonner leu a notícia sobre o indiciamento do ex-presidente Lula em um caso de suposto pagamento de propina da Odebrecht ao Instituto que leva o nome do petista.