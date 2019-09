Em áudio, Mancini culpa Daniel Alves por sua saída do São Paulo

As mudanças no departamento de futebol do São Paulo ganharam um novo capítulo. Em áudio vazado, Vagner Mancini culpa o lateral Daniel Alves pela sua saída do clube. Mancini ocupava o cargo de coordenador técnico e relatou que seria efetivado no comando técnico após a saída de Cuca, que pediu demissão. No entanto, o São Paulo optou pela contratação do técnico Fernando Diniz.

"Sabe por que eu saí, boleirão? Eu fui efetivado no cargo, aí quatro horas depois disso o Daniel Alves foi lá e pediu o Fernando Diniz. Eles me chamaram e falaram que estavam em dúvida. Eu falei: "Olha, se vocês estão em dúvida então vão atrás do Diniz porque eu estou indo embora". Foi isso", explica Vagner Mancini em áudio que circula nas redes sociais.

O pedido de demissão de Mancini aconteceu na noite da última quinta-feira (26), menos de uma hora depois do São Paulo ter oficializado Fernando Diniz. Em nota, o então coordenador afirmou que estava saindo do clube para deixar a diretoria "livre na tentativa de recuperação do time e do clube para alcançar resultados que a torcida espera e merece".

Ao Globo Esporte, Vagner Mancini confirmou a veracidade do áudio e explicou que se sentiu desprestigiado após os atletas terem pedido por um outro nome. O São Paulo, no entanto, nega a versão e diz que a contratação de Fernando Diniz não foi pedida por Daniel Alves ou outro atleta do elenco.

Vagner Mancini estava no São Paulo desde o início da temporada. No primeiro semestre ele chegou a assumir o time entre a saída do técnico André Jardine, demitido, e a chegada de Cuca, que passava por um tratamento médico.