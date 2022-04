Em 'BBB - o Reencontro', Jade e Arthur selam paz

Na noite desta quarta-feira (27), aconteceu o primeiro encontro ao vivo com os participantes do Big Brother Brasil 22. Em BBB: A Eliminação - O Reencontro, transmitido pelo Multishow, os 21 ex-BBB's assistiram alguns momentos do jogo, ganharam prêmios e colocaram alguns "pingos nos is".

Apresentado por Ana Clara e Bruno De Luca, os ex-confinados mataram saudade do Jogo da Discórdia porque a produção deixou plaquinhas de "sim" ou "não" para colocar um pouco de fogo no parquinho - que ainda não foi desativado na Globo.

Como parte desse Jogo da Discórdia, o questionamento foi: Paredão Falso, é ou não é paredão? A verdade é que eles não conseguiram chegar a nenhuma conclusão e o tema só gerou ainda mais questionamentos.

Entre tantas conversas, Ana Clara perguntou sobre a decisão de Tiago Abravanel desistir do programa e como ele se sentiu nesse momento. "Não era uma pegadinha, era sério. Eu fiquei tenso com a atitude de apertar e não podia fazer muitos movimentos porque se alguém acordasse, não ia rolar", explicou o ex-brother.

Já sobre o sucesso que Luciano tanto almejava, ele falou que, na verdade, a situação está melhor do que ele imaginava. "Achei que sairia flopado, mas graças a Deus, aos pouquinhos, está rolando e estou conseguindo produzir minha arte na internet. Acho que é só começo e o BBB foi só o começo na minha carreira como artista", falou o primeiro eliminado do reality show.

Em determinado momento do programa, Ana Clara e Bruno lembraram que estava faltando uma pessoa: Rodrigo Mussi. Com todos gritando o nome do ex-BBB, a apresentadora desejou melhoras a ele - que segue evoluindo dia após dia: "Rodrigo Mussi está se recuperando do acidente que ele sofreu. Todo o nosso carinho para e torcida para você".

Para tentar agitar a dinâmica, antes do programa todos eles precisaram distribuir emojis para os ex-colegas de confinamento. "Fogo no saquinho", foi o nome do quadro, e quem recebia mais emojis ficava com o "saco cheio" e era o vencedor.

Para relembrar alguns episódios do programa, o BBB: A Eliminação - O Reencontro reuniu diversas categorias para ver alguns VT's que a produção montou. Dentre tantas opções, algumas geraram conversa entre os 21 ex-BBB's e outras apenas risadas do que tinham visto.

Como a "maldição da Eslô", que era o momento da eliminação onde a Eslovênia estava sentada ao lado de cada Lollipop que foi eliminado. Pensando que isso deixaria um clima pesado, a reação foi totalmente outra e eles apenas debocharam da marca que a miss deixou no reality.

Outra categoria que a roleta parou foi o "embate de Jade e Arthur", mostrando como eles foram de possíveis aliados até inimigos no BBB 22. Mas, a influenciadora repreendeu a edição do VT, pois em determinado momento colocaram uma cena dela fora de contexto: "Isso aí eu não falei não".

"Eu acho que ela foi uma das pessoas que contribuiu com a narrativa. Não é a toa que foi o paredão com mais votos da edição. Reagi muito mais do que tentei fazer algo contra ela", disse Arthur quando os apresentadores questionaram o papel da influenciadora na sua jornada no BBB.

Em seguida, eles perguntaram se a rivalidade seguia fora do programa ou não, e acreditem: a bandeira de paz foi estendida. "Pra mim tudo morreu no jogo. Não quero estender e pra mim tá tudo certo", respondeu o campeão da 22ª edição do reality. "Com certeza, gente. O jogo acabou", reforçou Jade.

Já a parte de "brincadeiras bobas e gostosas" mostrou cenas de Linn da Quebrada com Eliezer e Paulo André. Principalmente com o atleta, a cantora protagonizou diversos momentos de flerte.

A roleta ainda trouxe momentos da "Nanacita", apelido de Naiara Azevedo, e a "Colônia de Férias", como o programa ficou conhecido no início. Inclusive, nesse momento de férias do reality tudo eram flores, paz, risadas e brincadeiras.

Ao final do programa, Ana Clara elogiou todos os participantes da 22ª edição do Big Brother Brasil: "Vocês se jogaram, viveram. Parabéns pela trajetória de vocês.