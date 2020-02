Em blitz, Bruno Henrique recusa bafômetro e apresenta CNH fora do sistema

O atacante do Flamengo Bruno Henrique foi parado em uma blitz da Lei Seca no Rio de Janeiro na madrugada deste sábado (29). Ele apresentou a carteira de habilitação de São Paulo, que não está no sistema do Detran do Rio. Segundo o G1, uma perícia vai determinar se o documento é falso ou não foi localizado por algum erro no banco de dados.

O delegado Giniton Lages, da 16ª Delegacia, diz que o caso está em andamento e que se for comprovada a falsidade de documento o atleta pode ser indiciado por uso de documento falso, crime com pena de até 6 anos de prisão.

Bruno Henrique se recusou a realizar o teste do bafômetro quando foi abordado pela blitz. Por conta disso, e também por estar sem habilitação válida, ele foi multado.

O jogador apresentou um condutor habilitado em seguida e retirou o veículo da blitz.

De acordo com o GloboEsporte.com, Bruno Henrique está com lesão no joelho e não foi relacionado para o jogo deste sábado do Flamengo, contra a Cabofriense. Ele também está fora da viagem do time para Barranquila, onde o Fla estreia pela Libertadores, na quarta.

Apesar disso, o jogador se apresentou normamlmente ao clube neste sábado pela manhã, para continuar a tratar sua lesão.