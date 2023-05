Em busca da cura, Simony é internada novamente para tratar câncer

A cantora Simony, de 46 anos, retornou ao hospital para dar continuidade ao tratamento no intestino. A artista, nesta terça-feira (2), publicou um vídeo explicando que o processo, dessa vez, será longo e vai passar por mais uma etapa de internação.

No vídeo, compartilhado no Instagram, ela mostrou o quarto que vai ficar, mas sem desanimar e com confiança que sairá em breve para ficar com a família.

"Eu sempre digo: Deus nunca falha. Ele sabe todas as coisas. Às vezes a gente não entende agora, mas lá na frente a gente vai entender. Vou falar para vocês que eu tô superpositiva, tranquila e vou sempre dar notícias para vocês. A gente sabe que é um tratamento longo…", comentou a artista.

No mês passado, ela também conversou com os fãs no Instagram para explicar que foi diagnosticada com o câncer de intestino grosso e, por isso, iria passar por mais alguns meses de tratamento.

Simony fez mais de seis meses de sessões de radioterapia e quimioterapia, e tinha encerrado o tratamento em dezembro. No vídeo, o médico Fernando Maluf o motivo do novo tratamento. "A Simony teve uma grande resposta no tratamento com químio e radioterapia, em uma lesão intestinal", disse ele.