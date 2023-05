Em busca de novo triunfo em casa, Bahia encara o Flamengo na Fonte Nova

O Bahia tem um grande desafio pela frente neste sábado. O tricolor encara o Flamengo, às 16h, na Fonte Nova, pela 6ª rodada do Brasileirão. O duelo será a oportunidade para o tricolor se recuperar da derrota por 3x0 contra o Santos, durante a semana, e coloca frente a frente equipes que vivem momentos semelhantes na competição.

Bahia e Flamengo iniciam a rodada empatados em número de pontos, com seis cada. O time baiano ocupa a 14ª colocação, logo atrás da equipe carioca, em 13º, por levar vantagem no saldo de gols. Por isso, apesar do Campeonato Brasileiro ainda estar no início, o jogo neste momento é um confronto direto por posições.

O técnico Renato Paiva tem a missão de tornar o Bahia competitivo de novo. O time havia deixado boa impressão nas vitórias sobre Vasco e Coritiba, mas voltou a cometer velhos erros defensivos, jogou muito mal e foi presa fácil para o Santos na Vila Belmiro.

Competir, aliás, é a receita que o volante Rezende indica para o time ter sucesso diante do Flamengo. Na análise dele, é fundamental entrar em campo atento do primeiro ao último minuto da partida na Fonte Nova.

“Sabemos que o Flamengo é uma equipe muito qualificada. Temos que encurtar os espaços deles, competir o jogo todo e jogar o nosso jogo, que é o mais importante”, comentou o jogador, que se firmou na linha de três zagueiros e volta ao time titular.

“É nítido que a gente entrou dormindo no jogo [contra o Santos]. A gente já conversou sobre isso, o mister já conversou com a gente. É uma coisa que não pode mais se repetir nesse campeonato. Temos que entrar totalmente ligados, desde o aquecimento, e buscar o triunfo”, completou.

Para vencer o Flamengo, o Bahia conta com o apoio da torcida. Todos os ingressos para o confronto foram vendidos e a expectativa é de casa cheia. Encher a Fonte Nova, aliás, tem sido comum para os tricolores. Contra o Coritiba, 37 mil pagantes assistiram ao triunfo por 3x1.

Este ano, o maior público registrado no estádio foi na final do Campeonato Baiano, contra o Jacuipense. Na ocasião, 48.085 pagantes estiveram na Arena. O Bahia venceu por 3x0 e faturou o 50º título estadual. O recorde de torcida no estádio em jogos de clubes é de 48.464 pagantes no empate entre Bahia e Guarani, na Série B do ano passado. A capacidade máxima, não divulgada, fica em torno de 49 mil.

O mando de campo também tem sido fator importante contra o Flamengo. Desde a inauguração da Arena Fonte Nova, em 2013, o Bahia perdeu apenas um jogo para o rubro-negro no local. Foi em 2017, quando o clube baiano caiu por 1x0, gol do colombiano Berrío. Fora esse, o tricolor venceu três e empatou um no total de cinco confrontos.

No último encontro na Fonte Nova, o Bahia venceu com autoridade: Gilberto marcou os três gols no 3x0 sobre a equipe do português Jorge Jesus.

O Flamengo, aliás, chega ao confronto de certo modo pressionado. A vitória sobre o Goiás, por 2x0, amenizou um pouco o clima após o início ruim na Série A, mas o argentino Jorge Sampaoli tem o início do trabalho criticado por parte da torcida. Em sete jogos sob o comando do treinador, o time venceu três, perdeu três e empatou um.

Confira as prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Rezende; Jacaré, Acevedo, Thaciano, Cauly e Matheus Bahia; Biel e Arthur Sales. Técnico: Renato Paiva.

Flamengo: : Matheus Cunha (Santos); Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Victor Hugo (Thiago Maia), Arrascaeta e Everton Ribeiro; Everton Cebolinha e Gabriel Barbosa. Técnico: Jorge Sampaoli.