Em busca de recursos, Ypiranga realiza rifa eletrônica solidária

Em busca de recursos, o Esporte Clube Ypiranga - centenário clube baiano -, realiza rifa eletrônica solidária. O clube aurinegro vai sortear duas camisas da equipe entre os participantes.

Para comprar o bilhete e concorrer ao prêmio, o interessado precisa fazer um pix no valor de R$ 30 na conta do Ypiranga (confira os dados abaixo) e logo depois entrar no grupo de Whats'App disponibilizado pela agremiação.

Ao postar o comprovante de pagamento, o torcedor poderá escolher o número entre os disponíveis, e receberá o bilhete para concorrer. O sorteio será realizado pelas dezenas do 1º e 2º prêmio da Loteria Federal do dia 09/04/2022.

Confira os dados para fazer o pagamento do bilhete

Esporte Clube Ypiranga

Banco: 237

Agência: 3072

Conta: 77197-0

CNPJ: 13.532.502/0001-05

*Pix (CNPJ): 13.532.502/0001-05



Link para grupo no Whats'App