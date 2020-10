Em busca de regularidade, Bahia terá duelos com extremos da tabela

Os dias do Bahia no Campeonato Brasileiro têm sido em busca de equilíbrio. Depois de quebrar a sequência de nove jogos sem vencer, o tricolor deu a impressão de que iria decolar na Série A, mas isso não aconteceu.

Nos últimos quatro jogos, o Esquadrão venceu duas partidas (Botafogo e Vasco) e perdeu duas (Sport e Fluminense). A falta de uma sequência positiva tem impedido o time de se distanciar da zona de rebaixamento, onde inclusive entrou na noite de quarta-feira após o início da 16ª rodada. Caiu de 16º para 17º, ultrapassado por Coritiba e Corinthians, porém ganhou a posição do Athletico-PR no saldo de gols.

“Acho que isso está acontecendo com todas as equipes. O fator casa foi jogado no lixo, a gente não tem o torcedor ao nosso lado. Isso dificulta mais. A gente conseguiu um triunfo agora contra o Botafogo, está acontecendo com todas as equipes. Estão sofrendo bastante, sem conseguir uma sequência, tirando aquelas que estão lá em cima na tabela”, analisa o volante Elias.

“Se a gente vencer duas seguidas, coloca a gente lá perto da zona de classificação da Libertadores. E se perder duas, coloca na zona de rebaixamento. É um campeonato muito difícil. Um dos mais difíceis dos últimos 10 anos devido ao fator da pandemia”, opina.

Elias é um dos reforços contratados a pedido de Mano Menezes

(Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Nessa busca pela regularidade no Brasileirão, o Bahia vai encarar os dois extremos da tabela nos compromissos que tem pela frente. Amanhã, o Esquadrão terá mais uma chance para tentar voltar a vencer fora de casa. Visita o Goiás, lanterna do Brasileirão. O time esmeraldino até teve a chance de sair da última colocação, já que enfrentou o Flamengo na terça-feira, em jogo atrasado da 11ª rodada, mas acabou derrotado por 2x1 no Maracanã.

Com apenas nove pontos, o Goiás ainda tem dois jogos a menos que quase todos os outros clubes, mas tem penado na zona. Pior mandante da Série A, sofreu quatro das suas oito derrotas em casa. Por isso o adversário se apresenta como uma boa oportunidade para o Bahia somar pontos.

Logo depois de encarar o Goiás, o tricolor volta a Salvador para um duelo em casa. O adversário, no entanto, luta em outra frente. Na segunda-feira, o Bahia receberá o Atlético-MG, que disputa ponto a ponto a liderança.

Pela posição na tabela e qualidade técnica, na teoria o time do argentino Jorge Sampaoli promete exigir mais do tricolor do que a equipe goiana. O Galo é o quinto melhor visitante do Brasileirão, com três triunfos fora de casa.

45 pontos

Independente de rival ou posição de tabela, o Bahia sabe que o momento exige cuidados e que todo ponto conquistado será fundamental na luta para sair das últimas posições e fazer uma campanha segura na primeira divisão.

“Toda equipe corre o risco se não atingir os 45 pontos. O objetivo é esse. Acho que o Bahia tem objetivos maiores que frequentar a zona de rebaixamento, mas vamos passo a passo. Primeiro tirar dessa zona desconfortável, uma zona de perigo, a gente sabe que nossa equipe não é para estar ali. Pelo que a gente vem produzindo nos últimos três, quatro jogos, não é para estar ali embaixo. É se apegar nisso e buscar confiança para que possa de uma vez por todas voltar ao campeonato”, afirma Elias.

Ontem o elenco fez o último treino antes do embarque para Goiânia, local da partida contra o Goiás. Hoje, o time faz o último trabalho, no CT do Atlético Goaniense, e fecha a preparação para o confronto. É nessa atividade que o treinador Mano Menezes vai definir a escalação.

Próximo do que entende como formação ideal do Bahia, a ideia de Mano é não fazer muitas mudanças em relação à equipe que venceu o Vasco por 3x0 e perdeu para o Fluminense por 1x0.