Em busca de retomada na carreira, Arthur Sales mira vaga no ataque do Bahia

O Bahia terá uma cara nova durante a partida contra o Fluminense-PI, nesta terça-feira (14), às 21h30, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, pela Copa do Nordeste. Último reforço anunciado pelo tricolor, o atacante Arthur Sales foi apresentado nesta segunda-feira (13), e garantiu que está pronto para entrar em campo. O jogador foi relacionado pelo técnico Renato Paiva.

"Fui pouco aproveitado no Paços de Ferreira [de Portugal], mas cheguei aqui há uns 15 dias e estou adquirindo o meu melhor preparo físico. Sim, viajo [para Teresina], já está tudo certo, posso jogar e representar o Bahia", iniciou ele.

Arthur Sales chega para um setor que passa por dificuldade do Bahia. Fora Biel, o ataque tricolor ainda não engrenou em 2023. Centroavantes do time, Everaldo e Goulart estão devendo e ganharão mais um concorrentes, já que, apesar de ser um jogador de beirada, Arthur afirma que pode atuar na função de camisa 9.

"A minha posição mesmo é ponta, beirada, mas nos dois últimos clubes que joguei, por finalizar bem e chegar na área, os treinadores preferiram me colocar na área. Eu sou um atacante finalizador, mas também sou móvel. Com a camisa 9 eu sou mais móvel e que chega para finalizar", disse.

Já se for utilizado pelas pontas por Renato Paiva, o atacante concorrerá com Biel, Jacaré e Kayky. O elenco conta ainda com os garotos Kennedy e Everton, que perderam espaço no grupo.

Retomada

Aos 20 anos, Arthur Sales é mais uma aposta comprada pelo Grupo City que não deu certo na Europa e que vai tentar no Bahia retomar a carreira. Revelado pelo Vasco, ele passou pelo Lommel - clube do City na Bélgica -, e na última temporada esteve emprestado ao Paços de Ferreira, de Portugal.

No tricolor, Arthur se juntará ao volante Diego Rosa e ao atacante Kayky, que chegaram ao Esquadrão em situação semelhante. O jogador, aliás, atuou com Kayky em Portugal e com Diego na Bélgica. Ele contou que buscou informações sobre a equipe baiana com os companheiros. O contrato de empréstimo ao Bahia vai até o fim de 2023.

"Eu joguei com Kayky e Dego, conversei com eles sobre a estrutura do clube. O Bahia eu já conhecia, sei o poder da torcida, a importância de estar em clube como esse", finalizou.