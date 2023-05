Em busca de sequência positiva, Bahia encara o Coritiba pelo Brasileirão

Depois de vencer o Vasco, fora de casa, e conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, a meta do Bahia é a de transformar o momento em boa fase e engatar uma sequência de resultados positivos. A próxima chance para concretizar o objetivo é neste domingo (7), quando recebe o Coritiba, na Fonte Nova, pela 4ª rodada. A bola rola às 16h.

O tricolor sabe bem a importância de somar um novo triunfo. O time perdeu o único confronto que fez em casa no torneio - 2x1 para o Botafogo - e precisa “recuperar” os pontos para subir na tabela de classificação. A equipe inicia a rodada na 14ª colocação e terá o apoio da torcida, com expectativa de bom público. Na sexta-feira, 41 mil ingressos já estavam garantidos, entre sócios com acesso livre e bilhetes avulsos.

Para o volante Acevedo, a vitória no Rio de Janeiro pode ter significado um ponto de inflexão da equipe na Série A. “Creio que o triunfo contra o Vasco foi muito importante para ganhar confiança, para seguir trabalhando da melhor forma. Creio que pode ser importante para seguirmos sem perder”, comentou o uruguaio.

O técnico Renato Paiva tem praticamente todos os jogadores à disposição para montar o time. Seguem fora apenas os zagueiros Raul Gustavo e Marcos Victor, que se recuperam de lesões graves, e o goleiro Danilo Fernandes, em tratamento após cirurgia no joelho. Isso não significa que o time não terá mudanças.

Renato Paiva fez alterações nos últimos compromissos. A principal dúvida está no ataque, onde Biel e Ademir disputam uma vaga ao lado de Everaldo. Biel é um dos destaques do tricolor na temporada, mas perdeu condição física após uma virose. Esta foi a justificada apresentada pelo técnico para ter começado com Ademir titular diante do Vasco.

Quem vive a expectativa pelo primeiro jogo é o atacante Vinícius Mingotti, contratado no último dia da janela de transferências e que ainda não foi relacionado pelo treinador português. Existe a chance de que ele fique no banco de reservas.

“Qualquer um que comece jogando é importante para a equipe, estão todos preparados. Qualquer um pode jogar. É uma decisão do técnico e quem entrar vai dar o máximo", disse Acevedo.

Retrospecto

O Esquadrão não perde para Coritiba em Salvador há quase 21 anos. A última derrota na capital baiana foi em 2002, por 2x1, na Fonte Nova. Lima e Alexandre Fávaro marcaram para o Coxa; Robgol descontou para o Bahia.

De lá para cá, as equipes se enfrentaram nove vezes entre Série A, Série B e Copa do Brasil. O histórico no recorte é bem equilibrado e chama atenção pela quantidade de empates: oito.

O jogo restante teve triunfo baiano e foi justamente no último encontro, em 2020. O tricolor venceu por 1x0, em Pituaçu, gol marcado pelo meia Rodriguinho.

Se a ideia do Bahia é ganhar mais uma partida no Brasileirão, na teoria o Coritiba é o adversário ideal. O Coxa vive um mau momento e, considerando todas as competições, não vence há nove jogos. A última vez foi em 23 de fevereiro, contra o Humaitá-AC, na primeira fase da Copa do Brasil.

Confira as prováveis escalações:



Bahia: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Rezende; Jacaré, Acevedo, Thaciano, Cauly e Chávez; Biel e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Coritiba: Gabriel; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luis; Jamderson, Willian Farias e Bruno Gomes; Rodrigo Pinho, Kaio César e Alef Manga

Técnico: Antônio Carlos Zago.