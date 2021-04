Em busca de vaga na Copa do Nordeste, Vitória viaja para Teresina

O elenco do Vitória teve pouco tempo para comemorar a classificação à terceira fase da Copa do Brasil. Depois de vencer o Rio Branco-ES por 2x0 na noite de quarta-feira (7), no Barradão, o grupo se reapresentou na manhã desta quinta-feira (8), na Toca do Leão, e viajou para Teresina, no Piauí, onde disputará a rodada derradeira da fase classificatória da Copa do Nordeste.

O Vitória enfrenta o 4 de Julho, sábado (10), às 16h, no estádio Lindolfo Monteiro. Para se garantir nas quartas de final do torneio regional sem depender de outros resultados, o rubro-negro só precisa de um empate.

Vice-líder do Grupo B, com 12 pontos, o rubro-negro só está atrás do Fortaleza, que tem 14 pontos e já assegurou vaga na próxima fase da competição.

A delegação do Vitória tem desembarque previsto às 14h em Teresina e, no final da tarde, os jogadores participarão de uma atividade nas dependências do hotel. A lista de relacionados tem 19 jogadores. Expulso durante o triunfo por 3x1 contra o Treze, na rodada passada do regional, o lateral esquerdo Pedrinho desfalcará o time. Já o volante João Pedro volta a ficar à disposição após cumprir suspensão.